سامح العشماوى يشيد بأداء العاملين بمستشفى ابشواى خلال زيارتة المفاجئة على عدد من المستشفيات

الفيوم – احمد العجماوى

قام الدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة بالفيوم ،، بالمرور على ثلاث مستشفيات مركزية هي ابشواي واطسا وطامية يرافقه في المرور كلا من الاستاذة هاله احمد مدير إدارة التمريض ,, و الدكتورة نشوى جلال مدير ادارة العلاقات العامة ،،و الدكتورة نورهان محمد عضو المكتب الفني ،، و الاستاذ متولي سعد مدير الشئون الادارية بالمديرية،،،

حيث بدأ الجولة بالمرور المفاجئ على مستشفى ابشواي المركزي ، ولاحظ التزام جميع العاملين بارتداء الزي الرسمي كل في تخصصه وايضا ارتداء كارت تعريف،

تفقد سيادته في مستهل زيارته للمستشفى صيدلية العلاج على نفقة الدولة واستمع لشكاوي بعض المواطنين الخاصة بسيستم الرسائل القصيرة حيث لم تصل اكواد العلاج بالرغم من صدور قرار به مما يعطل صرف الادوية لهم وقام سيادته بالاتصال على الفور بمدير المجالس الطبية المتخصصة لعرض المشكلة ومحاولة حلها تيسيرا على المرضى

كان في استقبال سيادته الدكتور محمد نصر الله مدير المستشفى،

ثم قام سيادته بتفقد مبنى الاستقبال والطوارئ والاطمئنان على الحالات المتواجدة بعد ذلك توجه سيادته الى مبنى الكلى والعناية حيث تفقد سيادته الغسيل الكلوي السلبي والايجابي واستمع الى شكاوي بعد المرضى الذين كانوا ينتظرون جلسة العلاج وذلك فى حضور الاخصائية الاجتماعية فاطمة على حيث اشتكى المرضى من تاخير دخولهم الجلسة ويستعجلون في الدخول فاوضح لهم سيادته ان الفريق الطبي يقوم بتعقيم الاجهزة عقب كل جلسة ولذلك عليهم الانتظار لحين الانتهاء من هذه المهمة حرصا على صحتهم و سلامتهم فاقتنعوا و شكروا سيادته على التوضيح ،،،

بعد ذلك تفقد سيادته العناية المركزة للكبار واستمع الى شكوى مدير المستشفى من عدم استجابة الاطباء المقرر انتدابهم من المستشفى العام بالفيوم فى تخصصات العناية والجراحة والعظام وقام بالتواصل مع د/شريف صبحى – مدير الطب العلاجى لتنفيذ قرارات الانتداب فورا لصالح العمل

كما تفقد سيادته الاقسام الداخلية وقام بسؤال المرضى عن مدى رضائهم عن الخدمة المقدمة فشكروا فى الفريق

بعدها توجه سيادته للمبنى الرئيسي واستوقفته بعض العاملات المؤقتات يشتكين من عدم صرف مستحقاتهن وتاخر رواتبهن والتى تصرف من صندوق المستشفى فأمر مدير المستشفى بفحص الموضوع وحل المشكلة وتفقد الاشعة و الحضانات وعناية الاطفال الجديدة

كما تفقد قسم الباطنة رجال و اطمئن على الحالات المحتجزة به

و بعد المرور عقد سيادته اجتماعا بمكتب مدير المستشفى وامر بفحص دفاتر الحضور والانصراف وتحويل المتغيبين دون اذن الى التحقيق بالمديرية

لكنه اشاد بوجه عام بتحسن اداء العاملين وادارة المستشفى عن الزيارة السابقة كما اثنى على نظافة المستشفى

وامر بفتح سجل الحالات الحرجة وتفعيله بالمعمل و الاشعة لابلاغ الاطباء بها

ثم وجه سيادته الشكر لفريق المستشفى وانصرف لاستكمال المرور على مستشفى اخر

بعد ذلك وصل سيادته الى مستشفى اطسا المركزي وتفقد الاستقبال وابدى بعض الملاحظات الخاصة بعدم ارتداء كارت التعريف مع بعض السلبيات وذلك في حضور دكتور /حسام خليل – مدير المستشفى والذي وعده بتنفيذ التعليمات واصلاح السلبيات في الحال

بعد ذلك تفقد سيادته الاشعة والمعمل وقام باختبار معلومات فنية المعمل/ ايمان محمد وامر سيادته بصرف مكافاة ماليه لها من ادارة المستشفى لكفاءتها العلمية ودرايتها الكامله بفنيات عملها ثم قام سيادته بالمرور على بنك الدم وتفقد ايضا الاقسام الداخلية و النسا والجراحة والحضانات والاطفال وقام بسؤال المترددين وامهات الاطفال عن رضاهم عن الخدمة خاصة في الاقسام الداخلية

كما استمع الى شكاوي بعض الاطباء بنقص بعض المستلزمات الخاصة باجراء المناظير الجراحية وامر سيادته بالتواصل مع مديرة التموين الطبي لتوفير مستلزمات المناظير الجراحية مستشفى اطسا وجميع المستشفيات التى تقدم هذه الخدمة

وعندما لاحظ سيادته تعطل حضانتين امر بالتواصل مع مهندسة الصيانة بالمديرية لاصلاحهما

كما امر سيادته بتركيب اسلاك على شبابيك قسم الاطفال وامر بتنظيف مدخل الباب الجانبى للمستشفى

ثم تفقد سيادته العلاج الطبيعي ولاحظ التزام اخصائيو العلاج الطبيعي عن المرة السابقة

وامر بتنجيد بعض الاسرة التي لاحظ انها تحتاج الى تنجيد وقام بسؤال الاخصائيين عن نسب التردد وعن احتياجاتهم

بعد ذلك عقد سيادته اجتماعا بمكتب مدير المستشفى واستمع لشكوى احدى الممرضات وقامت مديرة التمريض بتوضيح الراى الفنى فيها فى حضور رئيسة تمريض المستشفى

كما امر سيادته بفحص دفاتر الحضور والانصراف وتحويل المتغيبين دون اذن للتحقيق بالمديرية واعطاء مهلة لجميع العاملين حتى يوم الاحد القادم لعمل كروت تعريف موحدة لجميع العاملين بالمستشفى كل بوظيفته

كما شدد سيادته على الالتزام بالزي الرسمي حيث لاحظ عدم ارتداء بعض الاطباء للبالطو او كارت التعريف

وفى نهاية الجولة توجه سيادته الى مستشفى طامية المركزي حيث تفقد سيادته قسم قسطرة القلب ووجد الفريق ملتزما وكانوا يقومون باجراء عمليات في هذا اليوم فقام سيادته بفحص سجلات العمليات و اطمئن من الفريق على حسن انتظام العمل وكان ذلك في حضور دكتور/ محمود جبالي – مدير ادارة الكلى بالمديرية الذي اشاد بفريق قسطرة القلب وتميزهم وعلى راسهم دكتور/ احمد نجيب -رئيس القسم ودكتور/ احمد رمضان ودكتور عارف مسوتة و جميع الاطباء والتمريض الحاضرين

بعدها قام سيادته بتفقد الحالات الموجودة ممن اجريت لهم عمليات قسطرة للاطمئنان على صحتهم وقام بسؤالهم عن رضاهم عن الخدمة المقدمة فاشادوا بالفريق وبالخدمة المتميزة ثم عرض د/احمد نجيب – رئيس القسم قائمة بالمستلزمات والاحتياجات اللازمة لاجراء عمليات القلب المفتوح و الجارى توفيرها قريبا للبدء فى هذه الخدمة الجديدة بالمستشفى

بعدها تفقد سيادته العناية المركزة و قسم الاطفال وقام بسؤال الطبيبة /بتول فتحى عن حالات الاطفال الموجودة بالقسم كما قام بسؤال الامهات عن مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة

ثم تفقد قسم الغسيل الكلوى واستمع الى التوسعات التى تقوم بها ادارة الكلى بالمديرية ببعض المستشفيات خاصة سنورس واضاف مدير الكلى انه سيتم خلال الفترة القادمة تدعيم بعض المستشفيات بماكينات جديدة و زيادة عدد ماكينات الغسيل الايجابى بابشواى لنقل بعض الحالات الموجودة بمستشفى الحميات من ابناء مركزى ابشواى ويوسف الصديق لمستشفى ابشواى تيسيرا عليهم

كما عرض مشكلة المبنى المغلق مطالبين بحل المشكلة فاوضح سيادته بانه جارى حل المشكلة المتعلقة بالانشاءات مع ادارة التخطيط بالمديرية والجهات المختصة

ثم انتهت الزيارة على ذلك