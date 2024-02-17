سحر بامعلم رئيس عام نادي رواد الأزياء تهدي عاطف سندي عضوية الإدارة الشرفية للنادي
كتبت: مروة حسن
أهدت الأستاذة سحر بامعلم العضوية الشرفية لنادي رواد الأزياء لسفير السلام والنوايا الحسنة د. عاطف سندي وذلك يوم الجمعة ١٦ فبراير لعام ٢٠٢٤م وذلك نظيراً لما يقدمه عاطف سندي من إسهامات مجتمعية متميزة وراقية فيما يخص الأناقة العربية والعالمية، وتمثيل ذلك في المحافل الدولية.
وقدم عاطف سندي شكره للأعضاء المؤسسين للنادي وهم: المصممة سحر بامعلم : رئيس عام ، الأستاذة مرام عقيل : مدير مطور ، المصممة سهيلة حافظ : مدير إبداعي ، المصممة صفاء الشريف : مدير تسويق.
كما قدم عاطف سندي شكره لأعضاء الإدارة وهم: غيداء مجدلي ، خلود يماني ، ليلى الجفن ، اعتدال عوراي ، سارة الغضية ، العنود باوزير ، نسرين قاسم ، روان أنصاري ، ريم مبارك ، علا زيد ، أشوق مغربي ، عائشة عاقل ، مها عزوز ، عباس هارون و عبدالكريم المزيني ، وكافة أعضاء ومنسوبي النادي.
ويهدف نادي رواد الأزياء إلى بناء مجتمع أزياء حيوي داعم في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية مبني على العلاقات والشركات التي تساهم في تطوير قطاع الأزياء التعليمي والصناعي بصورة فعالة.
ويذكر أن د. عاطف سندي حاصل على لقب سفير الأناقة و سفير الأناقة العربية و سفير السعادة من عدة مؤسسات وصحف عربية.