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دول تتنافس في بطولة الجونة البحر الأحمر ايجفا الدولية للصيد بالجونة منها السعودية وبريطانيا

7 دول تتنافس في بطولة الجونة البحر الأحمر ايجفا الدولية للصيد بالجونة منها السعودية وبريطانيا

كتبت: مروة حسن

إنطلقت فعاليات بطولة “البحر الأحمر الدولية للصيد El Gouna IGFA Red Sea Championship، أول بطولة دولية في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، والتي تحتضنها مدينة الجونة على مدار أربعة أيام.

وتشهد مصر أول نسخة دولية من البطولات العالمية لصيد الأسماك في الشرق الأوسط وأفريقيا، والتي تأتي تحت مظلة “الاتحاد الدولي لصيد الأسماك The International Game Fish Association”، والإتحاد المصري للصيد، وريد سي انجلرز Red Sea Anglers ووزارة البيئة وهيئة الثروة السمكية، بمشاركة سبع دول، تضم جنوب أفريقيا وإيطاليا وبريطانيا وسويسرا، ومشاركة عربية استثنائية تشمل السعودية ولبنان ومصر.

وتؤهل بطولة الجونة البحر الأحمر لبطولة العالم لصيد الأسماك المقرر إقامتها في كوستاريكا العام المقبل، وتضم الجوائز أكثر من 12 جائزة في عدة تصنيفات، منها أكبر سمكة وأفضل صياد وأفضل فريق.

ويتم إحتساب المراكز الأولى الفائزة في كل تصنيف للجوائز حسب النقاط للوزن ونوع السمك الذي يتم اصطياده، مثل سمك التونة الدوج توث وسمكة الحصان وسمكة البراكودا وسمك الحصان، وتطبق خلال البطولة كافة القواعد العالمية للإتحاد الدولي للصيد، منها قاعدة الصيد والإطلاق، وتعني إعادة الأسماك للمياه عقب قياس طولها، ومن الأنواع المؤهلة في هذه الفئة من الجوائز سمك الجرم البومبانو الأفريقي وسمك الجرم الذهبي وسمكة أبو شراع.

وتستمر البطولة الدولية على مدار أربعة أيام متتالية في الجونة، وأوضح أحمد ميتكيس، رئيس ريد سي انجلرز منظم البطولة، أن هدف البطولة وضع مصر على خريطة رياضة صيد الأسماك العالمية، وخلق فرصة عالمية لتشجيع السياحة في مصر من منظور الرياضة والصيد، والترويج للمنطقة كوجهة عالمية لعشاق الصيد، مع التوعية للحفاظ على البيئة والثروة السمكية.

عبر محمد عامر، الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة عن فخره أن تكون الجونة هي الوجهة الأولى لاستضافة البطولة الدولية لرياضة صيد الأسماك التابعة للمنظمة الدولية للصيد لأول مرة في أفريقيا والتي تؤكد أن مدينة الجونة تسير في الاتجاه الصحيح بوضع مصر ومحافظة البحر الأحمر على الخريطة العالمية لاستضافة مثل هذه الفعاليات.

كما أضاف: “استضافة مثل هذه البطولات يضع على عاتقنا مسئولية كبيرة في خروج البطولات والفعاليات العالمية بصورة مشرفة لمصر، ولذلك نحرص على تطبيق المعايير والمواصفات العالمية، بالإضافة الى التجديد والتطوير المستمر للمدينة بهدف جذب مختلف فئات السياح.

ونتمنى التوفيق لجميع المشاركين وخاصةً الفرق المصرية وسعداء بحجم المشاركة من الفرق الدولية”.

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