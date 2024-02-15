تعرف على اسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس في الأسواق المصرية

تعرف على اسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس في الأسواق المصرية

كتبت/مرفت عبدالقادر احمد

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس الموافق ١٥ من شهر فبراير ٢٠٢٤م. في الأسواق المصرية .. والتي تأتي كالتالي:

سعر الدواجن البيضاء كيلو 96 جنيهًا.

أسعار الدواجن الساسو كيلو 100 جنيه.

سعر الدواجن البلدي كيلو 75 جنيهًا.

أسعار الدواجن أمهات أبيض كيلو 75 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم في الأسواق

كتكوت أبيض شركات يوم 31 جنيهًا.

كتكوت أبيض قطعان يوم 29 جنيهًا.

كتكوت ساسو يوم 10.5 جنيه.

كتكوت ساسو بيور يوم 11.5 جنيه.

كتكوت بلدي حر يوم 4.5 جنيه.

كتكوت هجين يوم 6.5 جنيه .

كتكوت جيل ثاني يوم 8 جنيهات.

كتكوت روزي بيور يوم 10.5 جنيه.

سعر البيض اليوم

كرتونة بيض أحمر 150 جنيهًا.

كرتونة بيض أبيض 148 جنيهًا.

كرتونة بيض بلدي 144 جنيهًا.

كان ذلك بيان يوضح تفاصيل اسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس.