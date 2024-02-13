قصة نجاح الدكتورة حنان نصر في إقامة الحفل الختامي بمسابقة ملكات جمال العرب وأوروبا لعام 2024
كتبت: مروة حسن
في حفل أسطوري مميز ورائع وسط حضور ألمع نجوم الإعلام والفن بالعالم العربي ومصر إختتمت مسابقة ملكات جمال العرب وأوروبا 2024 بالدورة السابعة عشر والذي أقيم بالعاصمة القاهرة بفندق شيراتون برئاسة المبدعة الدكتورة حنان نصر رئيس مؤسسة ملكات جمال العرب، وقد حصدت المغربية سامية العطوش على لقب ملكة جمال العالم العربي واللبنانية مريم زعيتر ملكة جمال العرب بأوروبا، وكما حصدت المصرية ريهام الخطيب علي الوصيفه الأولي للعرب والأردنية ساره ياسر وصيفه ثانية.