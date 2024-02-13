قصة نجاح الدكتورة حنان نصر في إقامة الحفل الختامي بمسابقة ملكات جمال العرب وأوروبا لعام 2024

كتبت: مروة حسن

في حفل أسطوري مميز ورائع وسط حضور ألمع نجوم الإعلام والفن بالعالم العربي ومصر إختتمت مسابقة ملكات جمال العرب وأوروبا 2024 بالدورة السابعة عشر والذي أقيم بالعاصمة القاهرة بفندق شيراتون برئاسة المبدعة الدكتورة حنان نصر رئيس مؤسسة ملكات جمال العرب، وقد حصدت المغربية سامية العطوش على لقب ملكة جمال العالم العربي واللبنانية مريم زعيتر ملكة جمال العرب بأوروبا، وكما حصدت المصرية ريهام الخطيب علي الوصيفه الأولي للعرب والأردنية ساره ياسر وصيفه ثانية.

وحصدت ملكة جمال العرب للسلام الفلسطينية فاديه الهواري وملكة جمال العرب للسياحة العراقية آيه النعيمي، وماريه بودوايه ملكة جمال العرب للتوب موديل، وضمت لجنة التحكيم النجمة حورية فرغلي، وباقه من أطباء التجميل والجمال والصحه النفسية لأوروبا سيدة الأعمال اللبنانية رنا الحسن رئيس لجنة تحكيم أوروباوخبيرة التجميل البلجيكيه كيان هبه والإعلامي اللبناني زكريا الفحام وبالنسبه للعالم العربي منهم د التجميل الأردني هشام نوافله، والدكتور محمد عرابي طبيب التجميل من سوريا ويعيش بدبي، ورامونا يونس أخصائية وسفيرة التجميل للبيئه الطبيعية، والدكتور عمر رشاد من مصر أخصائي جراحات التجميل، ومن السعودية إيلما عرب خبيرة تجميل المرأة العصرية، ومقدمة الحفل التونسية سوار.

وتم تكريم مجموعه من نجوم الفن منهم ايناس عزالدين والنجم مصطفي شوقي والنجمه مريم حليم والتي توجت ملكة جمال الفنانات العرب والنجم أحمد شاكر والمطربة بسمة عطا ونادين اكوان.

وقد شاركت بيوت الأزياء القطرية براند روكوكو والإماراتية مصممة الأزياء أمل السعيدي، ومن مصر براند نورهان بودي، ومن الجزائر مصممة أزياء اللبس التقليدي والعصري مني لحسن.

أحيا الحفل المطربة نادين اكوان بأغنية بفك الخط من تأليف الدكتورة الشاعرة حنان نصر والمطرب زين بأغنية الحلوه لما عدت من تأليف الدكتورة الشاعرة حنان نصر، كما غنت بسمه عطا متسبطنيش.

وقد قام بتزيين الملكات كوافيرهير لاب، وطارق سعد، وبينو، وتامر حلمي ورامي سيد، ونقلت الحفل الراعي الإعلامية بقناة هي وقام بنقل الملكات الراعي السياحي ثري ايه .