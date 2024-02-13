القصيدة التي حملت أسماء سور القرآن الكريم
كتبت//د مرفت عبدالقادر احمد
نظّم القسم العربي بهيئة الإذاعة البريطانية مسابقة شعرية في عام 1979 م/1400هجريبمناسبة مرور 1400 سنة على هجرة النبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلم ، فاشترك في هذه المسابقة ألف ومئتان من الشعراء، ولم يكن الفائز الأول في حلبتها عربيا، بل كان إفريقيّا من السنغال شاعر اسمه عبدالله باه.
وفيما يلي قصيدته الفائزة والتي أسماها “نونية القرآن” .
والقصيدة تتضمن كل سور القرآن الكريم مرتبة حسب ورودها في المصحف الشريف.
لله درك من شاعر لله درك من مبدع.
القصيدة :
افتح كتاب الله إن الفاتحة
فتحٌ وبرهانٌ وسبع مثاني.
بقرٌ وعمران كظلِّ سحابة
وعلى النساء موائد الرحمن.
اجعل من الأنعام قُربى وارعها
في ذروة الأعراف والوديان.
للهِ أنفال وآل محمدٍ
والتوبة تغشى يونس بأمان
أوما علمت بأنَّ هودا مرسل
وبأنّ يوسف أجمل الشبّان.
وإذا سمعت الرعد حنَّ بصوتهِ
فاعلم بأنّ الماء ذو جريان.
واسمع لإبراهيم لاتسمع لما
قد قال أهل الحِجر من نُكران .
والنحل لمّا ربها أوحى لها
تاقت إلى الإسراء في الأوطان.
ولقد علمنا أنّ كهفاً آمناً
وبأنَّ مريم أطهر النساء .
وبأنَّ طهَ أمَّ كلَّ الانبياء
في المسجد الاقصى بلا نقصان.
وبأن حج البيت ركنٌ خامس
والمؤمنون أتوهُ في إذعان.
والنور يكسوهم لحُسنِ خصالهم
ولهم كمال الوصف في الفرقان.
وانهل من الشعراء علماً نافعاً
تكسب لساناً ناطقاً وبيان.
واعلم بأنَّ النّمل جاء حديثها
قصصاً وبيت العنكبوت مهانِ .
والروم في أدنى البلاد تدنَّسَت
واعمل بما أوصى به لقمان.
واسجد لربك خاشعاً متذللاً
واحذر من احزابٍ ذوي خسران.
سبأ وفاطر ثمّ ياسين بعدها
والصافات تقي من الشيطان.
صادٌ تعلَّم والزمر لاتنسها
غافر ورتّل فُصِلَت باتقان.
شورى فالزمها وهذا نهجنا
والزخرف احفظ لاتكُن ولهان.
والساعة آتية ومن اشراطها
ماجاء في القرآن من دخّان.
وبها ترى كل الخلائق جاثية
حتى قُرى الأحقاف تجتمعان .
واعلم بأن محمد فتح الدُنى
والفتح الاعظم جاء بعد ثمان.
وأقام في الحجرات طول حياتهِ
ومرتلاً(قافٍ) بكل أوان.
والذاريات مفصلاً آياتها
والطور مسكٌ فاح في الاركان.
والنجم نورٌ للخلائق تهتدي
وكذا القمر نورٌ من الرحمن.
والله أخبر أن يوم الواقعة
فَصلٌ وأن الحكم للديان.
جعل الحديد منزلاُ سبحانه
وسمع لخولة يوم يجتدلان.
والحشر آتٍ ألف يوم طولهُ
وبه ترى الثقلان يمتحنانِ.
وبه ترى الأملاك صفاً واحداً
في يوم جمعة ماله من ثانِ.
واهل النفاق تهتكت استارهم
يوم التغابُن يُعرَفُ البهتان.
أما الطلاق فلا تبادر لفظهُ
واجعلهُ كالتحريم في الميزانِ.
والمُلك لله والقلم مخلوقهُ
الأول تعالى خالق الثقلان.
والحآقّة حقٌ ومن أسمائها
يوم المعارج يخسف القمران.