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الارصاد الجويه تحذر من طقس اليوم 

الارصاد الجويه تحذر من طقس اليوم 

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع اليوم الأحد، أن تتكون صباحاً شبورة مائية كثيفة قد تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما يسود طقس دافئ نهاراً على معظم الأنحاء، مائل للدفء على السواحل الشمالية شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 23 درجة مئوية.

وقالت الأرصاد الجوية، إنه تنشط الرياح على مناطق من أقصى غرب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

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