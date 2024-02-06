ولمن تشتاق الروح لمثلك يا أبي

بقلم الكاتبة : سلوى عبد الكريم

تشتاق الروح لمن يشبهها لمن يؤنسها لمن يلاطفها وتشتاق لمن يشعر بها فى أطراحها وأفراحها

لمن يجعلها تهيم معه فى الأفاق تغدو وتشدو أنشودة الحب والعشق والوفاء

هناك أُناس لنا الحياة فى تلك الحياة وان رحلوا

هم أحبابنا ونور أعيننا والراحة لقلوبنا والسكينة لأنفسنا

هم من يُفيضون علينا حباً واهتماماً واحتراماً واحتواءً ووفاءً

تكن معهم سالم مُستسلم رافع كل رايات الحب

والحنين والطاعة والقبول مسرع مهرول تجاههم

أسير محتل لديهم راضي بما يفعلون ويصنعون

واثق بهم ثقة المؤمن بربه والقائد بحكمته والبطل بشجاعته

يتصفون بشيم الكرام

الأنقياء ،الأوفياء ،الأحباء ،الرحماء

و قليلون ونادرون هم من يتصفون بتلك الصفات

قد تجدهم فى والد أو والدة ، فى أخٍ أو أختٍ ،

أبناً أو بنتاً ، حبيباً أو صديقاً ، قريباً أو غريباً ،

وربما فى عابر سبيل ،

فبحث عنهم وحين تجدهم اهديهم

من فيض حبك ، وشكرك ، وامتنانك ،

وعرفانك تقديراً لفضلهم

وبكل ما يحمله القلب من حب ،

وبكل ما يسكن الروح من عشق ،

وبكل ما يجتاحك من مشاعر ،

أدعوا لهم ربي أشملهم بعطفك وكرمك ورضاك وعفوك وأسعدهم فى الدارين يااااارب العالمين ..

وكل الحب و التحية والتقدير والإحترام لهم أينما وجدو ..

ولكم مني كل الحب والود أحبابي الكرام..