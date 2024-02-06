« لا تساليني »
لا تساليني عن هوانا
اين ذهب…
وكيف صار رمادا
وقد كان كاللهب…
لا تسالي عن سفن اشواقنا
اين ذهبت…
فقد كان لرحيلها
الف سبب وسبب……
لا تساليني ولا تلوميني…
فما كان منك
كان اعجب من العجب…
خطتي بيدك اقدارنا
ومحوتِ حبا
تكتب قصته بماء الذهب….
وبعد ان كانت عجائب الدنيا سبعةً…
اصبحت انت ثامن عجب…
لاتساليني عن هوانا
اين ذهب…
فكل قرابين الولاء
تحت اقدامكِ قدمتها
فانكرتها ولم تحتسب….
كان طبع الغدر فيكِ اصيلا متاصلا…
فبعتيني بثمن بخس ذهيدٍ
وسارعتِ بالهرب….
وسارعتِ بالهرب……
ظالمة انت فأحزري
دعوت مظلومليس بينها وبين الله حُجب….