ثلاثي عربي في تشكيل ربع نهائي كأس آسيا
ضمت التشكيلة المثالية لربع نهائي كأس أمم آسيا بكرة القدم، 3 لاعبين عرب وهم: عبد الله نصيب، مدافع منتخب الأردن، ولاعبا منتخب قطر، لوكاس مينديز ومشعل برشم.
وجاءت التشكيلة، التي نشرها الحساب الرسمي للبطولة القارية على منصة “إكس” الأحد، كالتالي:
حراسة المرمى: مشعل برشم “قطر”.
الدفاع: سيل يونج “كوريا الجنوبية”، لوكاس مينديز “قطر”، عبد الله نصيب “الأردن”.
الوسط: محمد محبي “إيران”، هيديماسا موريتا “اليابان”، علي رضا جهانبخهاش “إيران”، أوديلجون حمروبيكوف “أوزبكستان”.
الهجوم: كريج جودوين “أستراليا”، سردار آزمون “إيران”، هيونغ مين سون “كوريا الجنوبية”.
يذكر أن منتخب الأردن سيلاقي كوريا الجنوبية، بينما تلعب قطر مع إيران، في الدور نصف النهائي للبطولة القارية.