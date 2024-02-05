بالصور .. محافظ القليوبية يأمر بإعادة أرض أملاك الدولة بحي شرق شبرا الخيمة
كتب/ حاتم الديب
بتعليمات محافظ القليوبيه وبحضور نائب المحافظ والسكرتير العام ورئيس حى شرق يقوموا بالوقوف على تسليم قطعه أرض تابعه لقطاع الاعمال بعد ازاله التعديات والمحلات المقامه امامها
فى اطار تعليمات السيد اللواء / عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بشأن الحفاظ على مقدرات الدوله وممتلكاتها والحرص على ازاله جميع المخالفات والتعديات .
وبحضور كلا من السيد الدكتور / سمير حماد نائب محافظ القليوبية والسيد اللواء / ايهاب حسن سراج الدين السكرتير العام والسيد اللواء/ احمد انور رئيس حى شرق لتسليم الأرض التابعه لوزاره قطاع الأعمال العام والخاصة بالشركه القابضه للصناعات الكيماوية فقد قامت الاجهزه التنفيذيه وبمصاحبه قوات الامن من قسم ثان شبرا الخيمة بقياده العميد/ اسماعيل عبد الله وشرطه المرافق بالتصدى لمخالفات والتعديات بتنفيذ قرارات الازاله لعدد سبع محلات تم إقامتهم امام قطعه الأرض أملاك وزاره قطاع الأعمال وتم تنفيذ الازالات وتسليم الأرض لجهه الولايه .
واكد السيد رئيس الحى بأنه لا تهاون مع المخالفات والتعديات ولا سيما ممتلكات الدوله ويجب الالتزام بالمقدرات والاملاك الخاصه التابعه للهيئات والجهات الحكوميه .