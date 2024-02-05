عاجلمحافظات

بالصور .. محافظ القليوبية يأمر بإعادة أرض أملاك الدولة بحي شرق شبرا الخيمة 

بالصور .. محافظ القليوبية يأمر بإعادة أرض أملاك الدولة بحي شرق شبرا الخيمة

كتب/ حاتم الديب

بتعليمات محافظ القليوبيه وبحضور نائب المحافظ والسكرتير العام ورئيس حى شرق يقوموا بالوقوف على تسليم قطعه أرض تابعه لقطاع الاعمال بعد ازاله التعديات والمحلات المقامه امامها

فى اطار تعليمات السيد اللواء / عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بشأن الحفاظ على مقدرات الدوله وممتلكاتها والحرص على ازاله جميع المخالفات والتعديات .

وبحضور كلا من السيد الدكتور / سمير حماد نائب محافظ القليوبية والسيد اللواء / ايهاب حسن سراج الدين السكرتير العام والسيد اللواء/ احمد انور رئيس حى شرق لتسليم الأرض التابعه لوزاره قطاع الأعمال العام والخاصة بالشركه القابضه للصناعات الكيماوية فقد قامت الاجهزه التنفيذيه وبمصاحبه قوات الامن من قسم ثان شبرا الخيمة بقياده العميد/ اسماعيل عبد الله وشرطه المرافق بالتصدى لمخالفات والتعديات بتنفيذ قرارات الازاله لعدد سبع محلات تم إقامتهم امام قطعه الأرض أملاك وزاره قطاع الأعمال وتم تنفيذ الازالات وتسليم الأرض لجهه الولايه .

واكد السيد رئيس الحى بأنه لا تهاون مع المخالفات والتعديات ولا سيما ممتلكات الدوله ويجب الالتزام بالمقدرات والاملاك الخاصه التابعه للهيئات والجهات الحكوميه .

Post Views: 165
الوسوم

مقالات ذات صلة

Photo of بالصور…تكريم الشاعر محمد جمعة بنادى سبورتنج تعرف على التفاصيل

بالصور…تكريم الشاعر محمد جمعة بنادى سبورتنج تعرف على التفاصيل

منذ 17 ساعة
Photo of طارق حداد في بيروت واستقبال حاشد في مطار بيروت

طارق حداد في بيروت واستقبال حاشد في مطار بيروت

منذ 17 ساعة
Photo of مستويات مرتفعة من المخزون، أسباب تراجع أسعار الغاز بالسوق الأوروبى

مستويات مرتفعة من المخزون، أسباب تراجع أسعار الغاز بالسوق الأوروبى

منذ 18 ساعة
Photo of زوجة تشكو من عنف زوجها: “هجر أولاده ورفض سداد نفقاتهم منذ 7 أشهر”

زوجة تشكو من عنف زوجها: “هجر أولاده ورفض سداد نفقاتهم منذ 7 أشهر”

منذ 18 ساعة
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!