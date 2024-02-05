بالصور…تكريم الشاعر محمد جمعة بنادى سبورتنج تعرف على التفاصيل
متابعه ولاء مصطفى
حرص مجلس إدارة نادي سبورتنج على تكريم الشاعر الغنائي الكبير محمد جمعة، ومنحه درع التكريم، وذلك تقديراً لمشواره الفني الكبير و أعماله الفنية مع كبار نجوم الوطن العربي.
يأتي هذا التكريم بعد غياب الشاعر الغنائي محمد جمعة عن مدينته الإسكندرية منذ عام ٢٠٠٦ لإقامته بالقاهرة
قام بتنظيم الأمسية السادة أعضاء مجلس إدارة النادي ولجنته الثقافية وأدارت الأمسية الشاعرة الكبيرة أماني محفوظ، ولاقت الأمسية صدى كبير بالوسط الثقافي السكندري.
حضر الأمسية الشعراء الكبار عماد حسن و أحمد يسري و وليد رزيقة و عادل حراز مدير مكتب جمعية المؤلفين والملحنين بالإسكندرية
و د / أحمد عبد الفتاح والفنان الكبير د / ياسر قمر والمذيعة الكبيرة / هبة عنان ومحبي أشعار جمعة
ونخبة كبير ة من محبي الشعر والثقافة بالإسكندرية