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بالصور…تكريم الشاعر محمد جمعة بنادى سبورتنج تعرف على التفاصيل

بالصور…تكريم الشاعر محمد جمعة بنادى سبورتنج تعرف على التفاصيل

متابعه ولاء مصطفى

حرص مجلس إدارة نادي سبورتنج على تكريم الشاعر الغنائي الكبير محمد جمعة، ومنحه درع التكريم، وذلك تقديراً لمشواره الفني الكبير و أعماله الفنية مع كبار نجوم الوطن العربي.

يأتي هذا التكريم بعد غياب الشاعر الغنائي محمد جمعة عن مدينته الإسكندرية منذ عام ٢٠٠٦ لإقامته بالقاهرة

قام بتنظيم الأمسية السادة أعضاء مجلس إدارة النادي ولجنته الثقافية وأدارت الأمسية الشاعرة الكبيرة أماني محفوظ، ولاقت الأمسية صدى كبير بالوسط الثقافي السكندري.

حضر الأمسية الشعراء الكبار عماد حسن و أحمد يسري و وليد رزيقة و عادل حراز مدير مكتب جمعية المؤلفين والملحنين بالإسكندرية
و د / أحمد عبد الفتاح والفنان الكبير د / ياسر قمر والمذيعة الكبيرة / هبة عنان ومحبي أشعار جمعة
ونخبة كبير ة من محبي الشعر والثقافة بالإسكندرية

تحدث جمعة عن قصص بعض من أعماله الفنية ومنها أغنية ( وحشاني بلادي ) والتي تغنت بها الفنانة الكبيرة / كارول سماحة وكانت من ألحان موسيقار الاجيال / محمد عبد الوهاب

وتطرق جمعة للحديث أيضاً عن قصة أغنية ( بقيت حاوي ) بقيت غاوي في عز الجرح انا مابكيش والتي ألفها جمعة وغناها فريق مسار إجباري وكانت بمثابة إنطلاقة للفريق

و داعب جمعة مدينته الإسكندرية
بأغنية ( ويلي يا سنيني عودي واحشني تاني لعب العيال
) والتى كانت ومازالت من أجمل أغاني النوستالجيا وهى من كلمات وألحان الشاعر / محمد جمعة وقام بتوزيعها الفنان الكبير / حميد الشاعري وقام أيضاً بغنائها مع المطرب الشاب / محمد القماح
ومن كلمات الأغنية التي رددها الحضور
( فين أيام عمرو وياسر .. طارق هنا ولا مسافر – وفين أيام لعب الجودو وحبيبي الحمرا خدوده – وفين أيام الحرية وبنات شارع الحنفية )
وتحدث أيضاً عن دويتو الفنان / تامر حسني والفنانة / إليسا ( من ورا الشبابيك ) والذي حصل بكلماته على تقدير عالمي من منظمة SCI وحصل على المركز الحادي عشر بمسابقة إلتحق بها واحد وعشرين ألف شاعر على مستوى العالم
وألقى جمعة بالأمسية قصيدة جديدة بعنوان آسفين وتحدث عن ما وصلنا إليه الآن من أن مدينة الإسكندرية أصبح جزء كبير منها للأسف عبارة عن فاترينة إعلانات للدكاترة
ولابد وان تتحدث جدران مدينته عن تاريخها
العظيم
وتحدثت أيضا قصيدته آسفين عن إهتمام نسبة كبيرة من شباب المجتمع بأشياء بعدتهم عن الثقافة

وداعب جمعة الشعراء الحاضرين وغنى الشاعر الكبير / عماد حسن جزء من أغنية تلات سلامات
وألقى الشاعر / احمد يسري قصيدة يعضد بها قصيدة جمعة عن الإسكندرية

وألقى جمعة قصيدة رومانسية مع الشاعرة / أماني محفوظ بعنوان
( تاني )
ولاقت استحسان الجميع حتى مريدي السوشيال ميديا بعد نشرها على صفحات التواصل الإجتماعي

وأهدى جمعة مجموعة من ديوانه الشعري ( بقيت حاوي ) و قصته ( المرايات ) والتي عرضت بمعرض الكتاب للحضور
والجدير بالذكر ان جمعة قد أصدرت له بمعرض الكتاب هذا العام الجزء الثاني من قصته ( المرايات ٢ ) بعد نجاح الجزء الأول وتمت ترجمة باللغة الفرنسية من قبل القسم الفرنسي بمدارس مصر للغات بحضور السفير الفرنسي بالقاهرة

والجدير بالذكر أن جمعة ألف لكبار فناني الوطن العربي أغان تعد محطات فنية وعلى سبيل المثال وليس الحصر
( بسمع إسمك بدمع ) لإليسا – و ( شارع الغرام ) ل صابر الرباعي – و ( كبرتك على سيدك ) لأصالة – و ( ياليتني براقاً ) ل محمد رحيم – و ( عين شمس وبيْنك وبيْني واغاني من فيلم عمر وسلمى ٣ واحنا مصريين بجد و ورا الشبابيك ) لتامر حسني – ووحشاني بلادي و مخلصة و ياما ليالي والأفراح و عزيزة و أحضني ) ل كارول سماحة – و و ( بالرموش يا سهام قوية ) ل روبي و ( أوكيه ) بعد ما رتبت ترتيباتي لنانسي عجرم و بمسلسل العراف للزعيم عادل إمام ألف جمعة اغنية ( تعلالي تعلالي ) لحمادة هلال و أغنية الزينة العاقلة وجون و تحية للعلم المصري و انت يا مصري )
و ( أيوووه ) لنتاشا
و هيفاء وهبي ( إزاي انساك ) و قمر اللبنانية و شمس الكويتية و لسمية الخشاب ( الواد السمارة ) و لأميرة فتحي ( عقبال كل البنات ) و فلة الجزائرية و مصطفى قمر وايهاب توفيق والفنان الكبير هاني شاكر
و رامي جمال أغنية ( أنا مش كداب ) و ( كلمة سلام ) وغيرهم الكثير لنجومنا الكبار بوطنا العربي.

وغنى لجمعة عميد هيثم دراز
والطالبة ليلى عيد وحشاني بلادي وكبرتك على سيدك
وعزفت البيانو مليكة معتز إبراهيم
وألقت الشعر. الفنانة التشكيلية أسماء الهريدي

وختم جمعة اللقاء بجملته في أغنية ( ويلي )

أيووه يا اسكندرية
وحشاني الضحكة دية
من وقت م سيبت بحرك
مالقيتش حبيبة ليّة.

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