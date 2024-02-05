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البروفيسير يكرم دكتور جمال كمال كأفضل شخصية قانونية لهذا العام

البروفيسير يكرم دكتور جمال كمال كأفضل شخصية قانونية لهذا العام .

انطلقت فعاليات المؤتمر العربي للمحاماه في نسخته الثامنة ، بمشاركة ١٢٠ مشارك من ١٦ دولة ، و شارك الدكتور مهندي جمال أحمد كمال بصفته ممثلا لمملكة البحرين في المؤتمر .
تمت التغطية الإعلامية للمؤتمر من خلال قناة الحدث اليوم و برنامج البروفيسير و على إثرها تم تكريم الدكتور جمال كمال بدرع البرنامج برعاية النائب محمد اسماعيل رئيس مجلس ادارة قناة الحدث و الدكتورة ليلى ندا مقدمة البرنامج كأفضل شخصية قانونية لهذا العام .

من خلال البرنامج تمت مناقشة مدى اهمية الوعي القانوني و الحس الأمني كإنذار مبكر للحد من الجرائم و ايضا دور الفن و الفنانين و الإعلام و البرامج الهادفة إضافة الى دعوة لتغليظ العقوبات على تجار المخدرات و مذهبات العقول للحفاظ على سلامة و أمان المجتمع كما تمت مناشدة وزارة الصحة لتقديم الدعم و العلاج للمدمنين مجانا او على الأقل بأسعار مخفضة
و اخيرا فكر فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم الامن و الأمان و الاستقرار بجمهورية مصر العربية .
الجدير بالذكر ان الدكتور جمال كمال يشغل مناصب عديدة ؛ حيث يشغل منصب رئيس الاتحاد العربي للتمنية الاجتماعية المستدامة بجامعة الدول العربية فرع مملكة البحرين ، و هو أيضا محامي و خبير سلامة معتمد ومحكم دولي و وسيط شامل و صاحب مكتب العدالة للمحاماه و الاستشارات القانونية و الرئيس التنفيذي لشركة جرافيتي للدعاية و الاعلان و التسويق .

و قد أثرى الدكتور مهندس جمال أحمد كمال المكتبة العربية بالعديد من المؤلفات القانونية مثل كتاب دور الشراكة في مواجهة الجريمة و الحد من آثارها و آداب المرافعة و فن المحاماه و القوة الناعمة و دورها في تحقيق أهداف السياسة الخارجية و كتب اخرى كثيرة عن التجارة الدولية و قانون العقوبات .

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