شهد عبد الرحمن الاولي بمدرسة سالم مدين بدكرنس بالاعدادية
كتب:إبراهيم عمران
هنأت عائله عبد الرحمن أشمون الرمان بدكرنس نجلتهم شهد محمد عبد الرحمن بالتفوق بالشهادة الإعدادية وتصدرها المركز الاولي بمدرسة سالم مدين بدكرنس بمحافظة الدقهليةبحصولها علي مجموع دراجات ١٣٧.٥
وقدم جدها عبد الرحمن عبد العظيم وكيل وزارة سابق بالغالية التهئنة لحفيدته بالتوفق وهنأت الدكتورة ايمان عبد الرحمن بمديرية الصحة بالجيزة نجله شقيقها بالتوفق وتمنت لها النجاح والتفوق في حياتها وحصولها علي المراكز الاولي باستمرار متمية لها دوام النجاح في،الأعوام القادمة
وثمن دكتور مهندس خالد عبد الرحمن تفوق نجله شقيقة لحرصها علي العلم والنجاح وتمني لها كل التوفيق
واشادت الدكتورة إيناس عبد الرحمن بتقوق نجلة شقيقها بالشهادة الاعدادية مؤكدة علي مواصله عائله عبد الرحمن علي التفوق في التعليم وتمنت لها تحقيق كل احلامهم وتفوقها الدائم وقدمت التهئنة لوالدها والدتها متمنية لهم دوام السعادة والنجاح
ومن ناحيتها قالت شهد محمد عبد الرحمن ان تفوقها يرجع الي اهتمام والدها والدتها علي حرصهم الدائم علي تشيجعها علي التفوق وتوفير الجو الملائم لها
واهدت تفوقها الي العائله واسرتها