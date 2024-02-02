الحب الحلمنتيشي لمصر
بقلم: أشرف عمر
الحب الحقيقي لمصر ليس مجرد شعارات وترديد كلمات وأغاني وعبارات رنانه كعبارة عاشق تراب مصر وكلام كبير لا يعرف من يتحدث به معانيه وأبعادة
وان كل مقصودة الحقيقي من ترديد هذه الاغاني والعبارات الرنانه هو الظهور في الصورة او الحصول علي منصب. او ميزة
وبكل اسف هذا الامر لايظهر الا في اوساط المتعلمين والمثقفين ومرتزقة المصالح
وهذا أمر في منتهي الخطورة ويضر بالاوطان لان مثل هذه الفئات من المنافقين هم خطر داهم علي مصر فاتعجب مثلا من كثير ممن حصلوا علي فرص قيادية ووظيفية في هذه الدولة ولم يفعلوا شيء جدي لها وللمصريين او سرقوا اموال الشعب او تكالبوا علي سرقة قوتة وامواله وكلهم عاشقين لتراب مصر