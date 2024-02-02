الحب الحلمنتيشي لمصر

بقلم: أشرف عمر

الحب الحقيقي لمصر ليس مجرد شعارات وترديد كلمات وأغاني وعبارات رنانه كعبارة عاشق تراب مصر وكلام كبير لا يعرف من يتحدث به معانيه وأبعادة

وان كل مقصودة الحقيقي من ترديد هذه الاغاني والعبارات الرنانه هو الظهور في الصورة او الحصول علي منصب. او ميزة

وبكل اسف هذا الامر لايظهر الا في اوساط المتعلمين والمثقفين ومرتزقة المصالح

وهذا أمر في منتهي الخطورة ويضر بالاوطان لان مثل هذه الفئات من المنافقين هم خطر داهم علي مصر فاتعجب مثلا من كثير ممن حصلوا علي فرص قيادية ووظيفية في هذه الدولة ولم يفعلوا شيء جدي لها وللمصريين او سرقوا اموال الشعب او تكالبوا علي سرقة قوتة وامواله وكلهم عاشقين لتراب مصر

حب مصر افعال وليس أقوال وشعارات واوهام ودغدغة مشاعر

حب مصر ليس سرقة ولا استغلال فرص لنهب اموال الشعب حب مصر هو تبرع بجزء ممالديك لسداد ديون مصر. حب مصر هو ان تقوم بواجباتك كموظف وتاجر وصاحب مهنه بكل امانه او ان تحافظ علي المال العام

.

اما الحلمنتيشي الرقاص مدعي العلم والمعرفة صائد الفرص يامن تردد عبارة عاشق تراب مصر والتغني بها علي وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها ماذا قدمت لمصر والمصريين

هل مخرجات التعليم سليمه هل قمت بالتبرع باموالك الي مصر وماذا قدمت لمصر والمصريين وانت علي راس وظيفتك سوي التعقيدات والفشل والبيروقراطية هل ساهمت في بناء الانسان المصري هل حافظت علي مالة وصحتة

لذلك فان من يريد ان يتشدق بحب مصر وتراب مصر علية ان يترجم اقواله الي افعال في كل الميادين لان المصريين لو احبوا مصر كما احبوها في اقوالهم واغانيهم لكانت هذه الدوله اسبق من امريكا في تقدمها

حب مصر افعال الا ان الكثير حتي الان لم تصله هذة الرساله وعلي وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الحامعي. والازهر والاوقاف ان يعيدوا التربيه الوطنيه للمصريين وبالذات لانصاف المتعلمين والمثقفين في كل المجالات والوظائف ومن يحبون الرقص علي السلالم والهجاصين قليلي الحيلة والمهلبتية .

وان يكون حب مصر افعال وليس اقوال وغيرة علي مصر ومقدراتها وشعبها وجيشها

وليس رقص وتنطيط وكلام فارغ وان يكون عطاءهم عطاء حقيقي مش شغل حلمنتيشي لان الحب الحقيقي افعال وواقع

فلم نسمع عن احد من اثرياء ونجوم مصر من الرياضين والفنانين والاطباء وغيرهم ومن يظهرون ضمن اثرياء العالم قد تبرع بنصف ثروته لسداد ديون مصر او بناء مستشفيات ومدارس للمصريين

مصر بلد عظيمه وكبيرة برئيسها وشعبها وجيشها وقد ان الاوان علي المصريين ان يغيروا من كثير من سلوكياتهم وتصرفاتهم وان يتعلموا ان حب الوطن عطاء وليس اقوال وبيع اوهام لانه لم يعد هناك مزيد من الوقت لاية مزايدات لان العالم يتغير والقادم اعظم