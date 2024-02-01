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حوار مع زوجين

حوار مع زوجين .

بقلم / غادة علي عبدالمقصود

حوار النهارده مختلف .

الحوار مع طرفي الحكاية ” المشكلة ” .
معانا زوج مغترب هيحكي الحكاية من وجهة نظره ، الزوجة هتتكلم من وجهة نظرها أيضاً .

وهما هينتظروا الحل من السادة القراء وهيرضوا وهيعملوا بالحل إللي هتقولوا عليه
” يعني هما هيقرأوا كل التعليقات”.

_الزوج المغترب … أنا تزوجت في سن. صغير رغم الظروف الصعبة والإمكانيات البسيطة .
لكني لم أستسلم ، كافحت ، إشتغلت أكتر من شغلانه و في الآخر قررت أسافر أي دولة أخرى حتى أعمل حياة كريمة لأسرتي .

زوجتي كانت جارتي حبيتها بعد الزواج .
وحبيتها أكتر لأنها إستحملت كل ظروفي وفضلت تساندني بكل الطرق .

هي سافرت معايا فترة ولكنها لم تستطيع الغربة وقررت مرة واحدة إنها عايزة تنزل تعيش في مصر لأنها مش عارفه تتأقلم مع الحياة في الغربة ، و فعلاً نزلت وإستقرت هي و بنتنا الوحيدة في قريتنا .

لكني محتاج زوجه معي في الغربة و إتكلمت معاها كتير جداً ولكنها مصره على رأيها .

فقررت إني أتزوج ونزلت أجازة ، وتزوجت وسافرت أنا و زوجتي الجديدة .

الأن أنا وهي مستقرين مع بعض وفي نفس الوقت مش مقصر مع زوجتي الأولي وبنتي في أي حاجة .

كل طلباتهم مجابه الحمدلله .

_الزوجة الأولي … إحنا كنا جيران وكنت بحبه أوي قبل مايتقدم لي ” حب بيني وبين نفسي ” .

كنت مبسوطه لما اتقدم لي والحمدلله تم الزواج .

الحياة كانت مستقرة وكل شيء علي مايرام ، لكني مش عارفه أستحمل إحساس الغربة مع إني حاولت كتير والله بس ماقدرتش بجد .
ونزلت قريتنا وسط أهلي .

لكني عرفت بالصدفة إنه تزوج من وحدة تانية !!!!!

وشوفت صور ليهم مع بعض .

إتجننت .

إتصلت بيه و سألته قالي إنه فعلاً تزوج !!

وده حقه لأنه محتاج زوجه تكون معاه .

طيب وحقي أنا فين ؟!!

وحب السنين راح كده ؟!

حقيقي مش قادره أصدق ولا أستحمل إن حبيبي ، زوجي ، أبو بنتي وشريك العمر يكون مع حد غيري !!

المشكلة إنه ما تزوجش أي حد ؟!!
لا تزوج من حبيبته الأولي ” الحب الأول ” !

هو كان بيحب زميله له قبل أن يتزوجني ، واتقدم لها لكن بسبب ظروفه أهلها رفضوه ، وتزوجت حد تاني كانت ظروفه كويسة .

وبعد فترة إحنا تزوجنا .

أنا كنت عارفه كل دا لأني كنت متابعة كل أخباره ” ما أنا كنت بحبه ” .

بس عدت كام سنة وخلاص أنا وهو تزوجنا وكمان عندنا بنوته جميله .

مرة واحدة كده بعد سبع سنين زواج ماحصلش فيهم أي مشكلة ولا خلاف بينا خالص لأني كنت بحاول أرضيه بكل الطرق ” غير موضوع الغربة ده ” ،

حياتي كلها تتلخبط ؟!!!

وبيتي يتهدى ؟

وحب عمري حد تاني ياخده كده بسهولة ؟!!

كان يقولي لازم أفضل معاه لإما يتزوج بأخري .

كنت ساعتها غيرتي رأيى و جيت علي نفسي و إستحملت كل حاجه بس ما يتزوجش حد علي !!!

وإشمعنا دي ؟

وفكرة الزواج جت مره واحده كده ولا لما عرف إن حبه الأول إطلقت ؟!

بعدين هو بيقول إنه مش مقصر معايا أنا وبنته ؟

من ناحية الفلوس اه مش مقصر خالص .

لكن من ناحية إن له بنت ومحتاجة تشوفه وتلعب معاه وتكبر مع أبوها هو مش موجود .

أما أنا كزوجة……….

أنا وبنته فين من حياته دلوقتي ؟
بقاله سنة و نص من بعد ما تزوج وهو مانزلش غير مره واحده بس !!
لما قولتله إني عايزة أطلق وطلبت من أهله يبلغوه أيضاً .

فلذلك أنا بطلب منه الطلاق ومصره عليه .

هو طبعاً رافض الكلام في موضوع الطلاق بحجة إن زواجه التاني من حقه ؟!

ومش مخلينا محتاجين أي حاجة ؟!

لكنه ناسي أهم من الفلوس والهدايا ؟؟

إحنا محتاجينه هو …..

=أنا …. محتاجين نعرف رأيكم هل من حقها الطلاق ؟ ولا طالما الزوج بيصرف كويس تصبر وتعيش ؟

وهل من حق الزوج طالما مقتدر إنه يتزوج بأخرى ؟

حوار مع زوجين .

غادة علي

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