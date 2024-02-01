عاجلمقالات الرأى
حوار مع زوجين
حوار مع زوجين .
بقلم / غادة علي عبدالمقصود
حوار النهارده مختلف .
الحوار مع طرفي الحكاية ” المشكلة ” .
معانا زوج مغترب هيحكي الحكاية من وجهة نظره ، الزوجة هتتكلم من وجهة نظرها أيضاً .
وهما هينتظروا الحل من السادة القراء وهيرضوا وهيعملوا بالحل إللي هتقولوا عليه
” يعني هما هيقرأوا كل التعليقات”.
_الزوج المغترب … أنا تزوجت في سن. صغير رغم الظروف الصعبة والإمكانيات البسيطة .
لكني لم أستسلم ، كافحت ، إشتغلت أكتر من شغلانه و في الآخر قررت أسافر أي دولة أخرى حتى أعمل حياة كريمة لأسرتي .
زوجتي كانت جارتي حبيتها بعد الزواج .
وحبيتها أكتر لأنها إستحملت كل ظروفي وفضلت تساندني بكل الطرق .
هي سافرت معايا فترة ولكنها لم تستطيع الغربة وقررت مرة واحدة إنها عايزة تنزل تعيش في مصر لأنها مش عارفه تتأقلم مع الحياة في الغربة ، و فعلاً نزلت وإستقرت هي و بنتنا الوحيدة في قريتنا .
لكني محتاج زوجه معي في الغربة و إتكلمت معاها كتير جداً ولكنها مصره على رأيها .
فقررت إني أتزوج ونزلت أجازة ، وتزوجت وسافرت أنا و زوجتي الجديدة .
الأن أنا وهي مستقرين مع بعض وفي نفس الوقت مش مقصر مع زوجتي الأولي وبنتي في أي حاجة .