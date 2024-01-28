«الصحة» تعلن عن الخدمات الطبية المقدمة لرواد معرض القاهرة الدولي للكتاب

كتبت/مرفت عبدالقادر احمد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خدماتها «المجانية» المقدمة لرواد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، الذي يقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في الفترة من 24 يناير حتى 6 فبراير 2024، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بالتأمين الطبي للفعاليات والأنشطة الكبرى التي تقام على أرض مصر، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، والوفود المشاركة من ضيوف مصر الكرام، وذلك بالتنسيق مع وزارة الثقافة.

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن خطة التأمين الطبي، تضم 3 عيادات متنقلة موزعة بممرات دخول المعرض، تضم فرقاً طبية في تخصصات (الأطفال- الأسنان- الباطنة)، بالإضافة لقياس ضغط الدم والسكري، ضمن «مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي»، مع تزويد العيادات بأدوية طوارئ ومسكنات ومستلزمات طبية ووقائية.

وتابع «عبدالغفار» أنه تم توفير وحدة أشعة مقطعية على الصدر لتقديم جميع الفحوصات، وسيارة متنقلة لتقديم الخدمات الطبية للسيدات ضمن «مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة»، وعيادة متنقلة للأمراض الصدرية، بالإضافة إلى توفير سيارتين مجهزتين لتشجيع زوار المعرض على التبرع بالدم، وذلك بالتعاون مع خدمات نقل الدم القومية التابعة للوزارة.

ولفت «عبدالغفار» إلى تمركز 4 سيارت إسعاف في محيط المعرض وداخله، بينهم سيارة ذاتية التعقيم لنقل أي حالة يشتبه في إصابتها بأي أمراض تنفسية معدية، طبقًا لخطة الإخلاء الطبي، والتنسيق مع المستشفيات لاستقبال الحالات والتعامل معها، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد بكافة المستشفيات الحكومية المحيطة بالمعرض.

وأضاف «عبدالغفار» أن خدمات الوزارة تشمل أيضًا نشر فرق للتوعية للتواصل المجتمعي، لتقديم التوعية الصحية لرواد المعرض والمشاركين، ومن أهمها التوعية بالإجراءات الاحترازية بأمراض الجهاز التنفسي خلال فصل الشتاء، وبخدمات المبادرات الرئاسية «100 مليون صحة».

ونوه «عبدالغفار» إلى مشاركة الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والمجلس القومي للصحة النفسية، لتوعية المواطنين، وغرس ثقافة التعافي من الاضطرابات النفسية، وإعادة التأهيل، استعدادا لإطلاق مبادرة رئاسية جديدة في الصحة العامة، ومهنية بالصحة النفسية، بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطنين ومواجهة التغيرات التي تطرأ على المجتمعات.