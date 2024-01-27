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جدة تحتضن أمسية أدوات الإعلام السياحي 29 يناير

جدة تحتضن أمسية أدوات الإعلام السياحي 29 يناير

متابعة:مروة حسن

تنضم الجمعية السعودية للإعلام السياحي اأمسية إعلامية بعنوان : “أدوات الإعلام السياحي”في محافظة جدة مساء الاثنين المقبل 29 يناير ضمن الفعاليات المصاحبة لمعرض جدة للسفر والسياحة والتي سوف يتحدث فيها رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ خالد آل دغيم و الدكتور أحمد العمير مستشار الجمعية عن مفهوم الإعلام السياحي وأهميته إضافة” إلى وسائل وأدوات الإعلام السياحي في ضوء التغيرات المعاصرة وأهداف الإعلام السياحي في ضوء رؤية المملكة 2030وأنواع الرسائل الإعلامية السياحية عبر وسائل الإعلام وأبرز أدوار الإعلام السياحي في صناعة الوجهات السياحة وإثراء تجربة السائح.

ذكر ذلك الإعلامي الأستاذ / ماهر محمد بن عبدالوهاب عضو مجلس إدارة جمعية الإعلام السياحي بالمملكة العربية السعودية و الذي أوضح من جهته أن الجمعية السعودية للإعلام السياحي وضعت في خطتها لعام 2024م لتعزيز السياحة الوطنية والحرص على صناعة إعلام متخصص يواكب أهداف الرؤية 2030 وينمي مهارات الإعلاميين والعاملين في القطاع السياحي لتقديم الصورة الحقيقة عن المنتج السياحي السعودي بإختلاف أنماطه ومقوماته .

وأضاف العضو الأستاذ ماهر عبدالوهاب إن الإعلام السياحي يستوجب عليه إثراء تجربة السائح وتنشيط حركة السياحة بالمملكة وخططة الجمعية في عام 2024م هو تعزيز أدوات الإعلام المتخصص الذي يخدم السياحة ويحقق الصورة الذهنية المناسبة.

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