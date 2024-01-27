جدة تحتضن أمسية أدوات الإعلام السياحي 29 يناير
متابعة:مروة حسن
تنضم الجمعية السعودية للإعلام السياحي اأمسية إعلامية بعنوان : “أدوات الإعلام السياحي”في محافظة جدة مساء الاثنين المقبل 29 يناير ضمن الفعاليات المصاحبة لمعرض جدة للسفر والسياحة والتي سوف يتحدث فيها رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ خالد آل دغيم و الدكتور أحمد العمير مستشار الجمعية عن مفهوم الإعلام السياحي وأهميته إضافة” إلى وسائل وأدوات الإعلام السياحي في ضوء التغيرات المعاصرة وأهداف الإعلام السياحي في ضوء رؤية المملكة 2030وأنواع الرسائل الإعلامية السياحية عبر وسائل الإعلام وأبرز أدوار الإعلام السياحي في صناعة الوجهات السياحة وإثراء تجربة السائح.