بعد غياب عودة مهرجان الكويت المونودراما دورة الفنّان العيدروسي
كتبت: مروة حسن
يواصل مهرجان الكويت الدولي للمونودراما، بروفات حفل إفتتاح دورته السابعة برئاسة الفنان جمال اللهو، والذي يقام غدا الأحد 28 يناير ، بمسرح المتحف الوطني، وتحمل هذه الدورة إسم الفنان الكويتي محمد جابر الملقب بـ«العيدروسي».
يتضمن حفل إفتتاح مهرجان الكويت للمونودراما، تكريم مجموعة من النجوم المميزين على الساحة الفنية والثقافية والموسيقية في الوطن العربي، ويخرج الحفل راشد المطوع ، وكذلك يتضمن عرضا مسرحيا من إخراج د.مبارك المزعل، وتأليف عبدالله الرويشد ود.مبارك المزعل، والديكور لأسامة الجاسم.
تستمر فعاليات المهرجان، حتى 2 فبراير المقبل، ويتضمن العديد من العروض المسرحية والندوات التطبيقية التي تقام على مسرح «المتحف الوطني»، منها ندوة فنية للفنان محمد العيدروسي، وعرضين مسرحيين يومياً منها «الحارس» لفرقة تياترو المسرحية، و«المضحكاني» لفرقة مسرح الخليج العربي من الكويت، و«ساكن متحرك»، و«غاوية البهاء» من السعودية، و«المملوك» من الإمارات و«لولانا» من الجزائر، وورشة «الأقنعة الفنية» من أوكرانيا، إلى جانب استضافة عدد كبير من الفنانين والمشاركين من داخل دولة الكويت وخارجها.