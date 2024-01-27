الأمل للتنمية الشبابية يكرم رجال الشرطة بمدينة 15 مايو
كتب : أحمد خالد
فى لقاء من المحبة و الود توجه وفد من مركز الأمل للتنمية الشبابية بمدينة ١٥ مايو إلى قسم شرطة ١٥ مايو .
إحتفالاً بالعيد رقم ٧٢ للشرطة المصرية الباسلة .
وضم وفد المركز
كلاً من
الكابتن / محمد صالح
مدرب اللياقة البدنية
الكابتن / أحمد عصام
مدرب الكاراتية
الكابتن / هيثم جمال
مدرب كرة السلة
والمتميزين رياضياً
( جنه إبراهيم & روان إبراهيم & يوسف عبدالله)
وقاد الوفد
الإعلامى / أحمد سمك
مدير عام الأنشطة بمركز الأمل للتنمية الشبابية .
وقام الوفد بتكريم
العميد / محمد توكال
مأمور قسم شرطة ١٥ مايو
المقدم / طارق عبدالله
نائب مأمور قسم شرطة ١٥ مايو
المقدم / أحمد ماضى
رئيس مباحث قسم شرطة ١٥ مايو
وتوزيع الورود والشيكولاتة على ضباط وأمناء قسم شرطة ١٥ مايو
وفى لقائهم مع
العميد / محمد توكال
مأمور قسم شرطة ١٥ مايو
أكد على الترحاب بهم وثمن دور المؤسسات الشبابية والرياضية بمدينة ١٥ مايو ودعهما فى كل السلوكيات الإيجابية والعمل على تنمية الشباب و النشئ .