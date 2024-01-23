قصر ثقافة الفشن تقيم احتفالا كبيراً بأعياد الشرطة
كتب : على امبابي
قام قصر الثقافه بمدينة الفشن بمحافظة بنى سويف بعمل احتفالية حاشدة احتفالاً بأعياد الشرطة المصرية وفق الخريطة الثقافية الموضوعه من وزارة الثقافة وذلك بحضور السيد الأستاذ محمد بكري رئيس مدينة الفشن والنائبه عبير الحلواني والسيد الرائد رئيس وحدة مرور الفشن ، ووكيل مديرية الثقافة ببنى سويف الاستاذ ملاك فرج نائبا عن السيد وكيل وزارة الثقافة ببنى سويف الدكتور أحمد خليفة ، كما حضر الاحتفالية كثير من القيادات التنفيذية ومديري الإدارات المختلفه والسيد مندوب الأزهر الشريف والسيد مندوب الكنيسة المصرية ، ولفيف من قيادات المجتمع المدني والصحفيين والقيادات النسائية ، وقد أقيمت الإحتفالية تحت إشراف وتنفيذ من الأستاذ مايكل ناجى نخله مدير قصر ثقافة الفشن ، وقد تضمنت الإحتفالية العديد من الفقرات الفنيه
الغنائيه الوطنيه ، وفقرة لرجال التنورة ، وتم تقديم عدة فقرات شعرية بواسطة الشعراء والأدباء بمدينة الفشن أعضاء نادي أدب الفشن ، وقد ألقى السيد الأستاذ على امبابي محاضرة عن دور الشرطة المصرية فى حماية الوطن وتأصيل مفهوم الوطنية لدى الشعب المصري ، كما اشتملت المحاضرة سرد وتفنيد التضحيات التى يقوم بها رجال الشرطة المصرية فى سبيل أداء واجبهم الوطني .