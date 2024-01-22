تعرف على أهم 8 مهام لدكتور التغذية.. أبرزها الدعم النفسي
كتب:أحمد زينهم
كثير من الناس يأكلون الطعام ليس بسبب الشعور بالجوع، ولكن بسبب الاكتئاب أو المرور بحالة نفسية سيئة، في بعض الأحيان يرتبط الأكل إلى حد كبير بحالتك النفسية، فضغوط الحياة أو التحديات الصعبة جعلت يلجأون إلى تناول الطعام بشراهة وبكميات كبيرة كوسيلة للتعبير عن مشاعرهم، ويعتبر هذا أحد أشكال الأكل العاطفي الذي قد يكون رد فعل نفسي للتوتر أو الحزن.
كما أنه إذا كان الشخص يتبع برنامجاً غذائياً وحالته النفسية سيئة جداً فمن الصعب جداً الوصول إلى نتيجة، حيث أن هناك عدة نقاط تربط بين الحالة النفسية والسمنة، منها:
1- الأكل العاطفي: وهو استخدام الأكل كوسيلة للتعبير عن المشاعر سواء الناتجة عن الحزن أو الغضب أو التوتر أو حتى الفرح والسعادة.
2- تأثير الهرمونات: تؤثر الحالة النفسية على إفراز الهرمونات مثل الكورتيزول (هرمون التوتر) والأنسولين (هرمون السكر في الدم)، وقد تؤدي إلى زيادة الشهية وتخزين الدهون، خاصة حول منطقة البطن.
3- قلة الطاقة لممارسة الرياضة: فنصيحة أي دكتور تغذية هي أن عليك المشي لمدة نصف ساعة يوميا، ولكن في أغلب الأحوال الحالة النفسية السلبية تجعل من هذا النصف ساعة عبئا كبيرا وصعبا لأنه لا توجد طاقة لأي نشاط بدني، حتى لو كان بسيطًا، وهذا بالطبع سيؤدي إلى زيادة الوزن، وذلك بسبب انخفاض معدل حرق السعرات الحرارية.
4- الأكل التلقائي: في حالات الاكتئاب أو التوتر، يلجأ الأشخاص إلى تناول الطعام دون وعي، وهذا يزيد من استهلاك السعرات الحرارية والوزن.