وزيرة الثقافة تتفقد عددًا من المواقع الثقافية قيد الإنشاء والتطوير بمحافظة أسوان لمتابعة الموقف التنفيذي وسير العمل بها
كتبت/مرفت عبدالقادر احمد
ضمن زيارتها لمحافظة أسوان لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات والمواقع الثقافية بالمحافظة، تفقدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، عددًا من المواقع الثقافية قيد الإنشاء والتطوير ورفع الكفاءة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات، والوقوف على طبيعة سير العمل بها، وذلك بحضور، عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.
حيث تفقدت وزيرة الثقافة، مشروع إنشاء قصر ثقافة أسوان، والذي يقع على كورنيش النيل، بإجمالي مساحة 3500 متر مربع، ويتكون من ثلاثة أدوار للأنشطة على مساحة 1150 مترًا مربعًا، تضم دورًا أرضيًا يضم قاعة موسيقى، وقاعة معارض، وقاعة متعددة الاستخدامات، ومرسمًا، ومبنى المسرح والذي يضم 500 كرسي، ودور أول يضم مكتبة طفل، ونادي مرأة، ونادي تكنولوجيا المعلومات، ومكتبة عامة، ودور ثان استراحة للفرق الفنية.