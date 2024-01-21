درة الأكثر أناقة في حفل توزيع جوائز 2024 joy awards

كتبت:مروة حسن

وصف جمهور ونقاد الموضة إطلالة النجمة درة أمس في حفل توزيع جوائز 2024 joy awards بالسعودية بأنها الإطلالة الأفضل في هذا الحفل.

وإرتدت درة فستانا أحمر اللون من المخمل من تصميم اللبناني انطوان قارح، ومجوهرات من معوض، و كوافير ماسيمو حالا و ماكياج منى جمال وشارليت طيبوري.

وإتسمت إطلالة درة بالرقي والجمال والأناقة، وتعود درة للقاهرة لمواصلة تصوير مسلسلها الرمضاني إثبات نسب التي تلعب فيه دور معيدة في كلية الصيدلة.

مسلسل إثبات نسب من إنتاج شركة storyboard films ومن بطولة درة، محمود عبد المغني و نبيل عيسى، وهند عبد الحليم، ومحسن محي الدين، وفتوح أحمد، ونهال عنبر، وإسلام جمال، وولاء الشريف، ولبنى ونس، ومن تأليف محمد ناير وشاركه كتابة السيناريو صاحب القصة جمال رمضان ومن إخراج أحمد عبده.

ويتناول قضية إجتماعية بشكل درامي مشوق. وتلعب فيه درة دور معيدة في كلية الصيدلة.

وعلى صعيد آخر أوشكت درة على الإنتهاء من تصوير مسلسلها الجديد الذنب والذي تتقاسم بطولته مع النجم هاني سلامة وسيتم عرضه على أحد المنصات قريباً.