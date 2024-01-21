أمسية ثقافية رائعة عن مناقشة رواية حيدر بن زرع النيل
للأديب الروائي الكبير أيمن رجب
كتب محسن علي
نظم نادي ادب اسيوط برئاسة الاديب رافت عزمي امسيه ثقافيه ناقش فيها روايه الاديب ابمن طااهر حيدر بن زرع النيل
ناقشها كل من المبدعين الدكتورة هند محسن بمهارة واقتدار من حيث الانا والآخر وارتباطه بالعمل الروائي ودور المرأة الإيجابي البناء في حقبة تاريخية من التاريخ المعروف بمذبحة القلعة وحيدر الجد وكنانة وسر النهر وزينة ونفسية البيضا
كما طوف الدكتور أحمد مصطفى حول بنية الرواية وتقنيات العمل الروائي ودور الشخصية بين المتخيل والواقع في هذه الفترة وعرض سردي بين القهر والاستبداد وبريق الأمل
تقديم الاديبة فاطمة الشريف
والحضور الراقي المتميز من كبار الشعراء والادباء والاعلاميين
ثم تكريم نادي ادب أسيوط للأديب الرواءي الكبير أيمن رجب
مع حضور جماهيري جم من الأدباء والشعراء ومحبي الأدب