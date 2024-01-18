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بفتخر انك أمي

بفتخر انك أمي

بقلم د/صبرين محمد الحاوي /مصر

كل الناس عارفيني
بحبك
وكل الناس
عارفين
وانت ياأمي ساكنه في قلبي
ودمي وفي
الشرايين
وكل الناس عارفيني
بحبك ياأمي بأنور العين
نبضة قلبي من نبضك
وانفاس قلبي من
قلبك
وكل الناس عارفين
حبي ليكي وبفخر بيكي
وحبي ليكي زايد حبة
ياغلي من
كل الاحبة

وعمر مايوم راح يستخبي
وكل الناس
عارفين
وبيحبوني لأني
بحبك مانا دايماجنبك
دانا ابنك
وكل الناس
عارفين
اني ياأمي بحبك
وبفتخر انك أمي
مانا برضو
حبيب قلبك وابنك
وكل الناس
عارفين
اني ياأمي ياغالية بحبك
وكل الناس
عارفين
نبضة قلبك جوه في قلبي
تذود حبي ليكي
ياساكنة
في
دمي وفي الشراين
وكل الناس عارفين
بقلم د/صبرين محمد الحاوي/مصر

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