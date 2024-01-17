مفهوم الثقافة السكانيه من زاوية مجتمعيه
كتب محسن علي
في إطار الحملة الإعلامية التي ينظمها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات بتوجيهات من الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي حول المشكلة السكانية وتداعياتها .. نظم مجمع إعلام أسيوط ندوة تحت عنوان ” مفهوم الثقافة السكانية من زاوية مجتمعية” وذلك صباح اليوم الأربعاء بقاعة المؤتمرات بالمجمع ..
حاضر في اللقاء الأستاذة الدكتورة / سناء زهران .. أستاذة بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسيوط وذلك بحضور عدد كبير من مدرسي فصول محو الأمية بمحافظة أسيوط ..