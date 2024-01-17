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مفهوم الثقافة السكانيه من زاوية مجتمعيه

مفهوم الثقافة السكانيه من زاوية مجتمعيه

كتب محسن علي

في إطار الحملة الإعلامية التي ينظمها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات بتوجيهات من الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي حول المشكلة السكانية وتداعياتها .. نظم مجمع إعلام أسيوط ندوة تحت عنوان ” مفهوم الثقافة السكانية من زاوية مجتمعية” وذلك صباح اليوم الأربعاء بقاعة المؤتمرات بالمجمع ..

حاضر في اللقاء الأستاذة الدكتورة / سناء زهران .. أستاذة بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسيوط وذلك بحضور عدد كبير من مدرسي فصول محو الأمية بمحافظة أسيوط ..

تناول اللقاء التعريف بالمشكلة السكانية باعتبارها زيادة في أعداد المواليد مع قلة أعداد الوفيات نتيجة تحسن الخدمة الطبية، وزيادة في أعداد المهاجرين إلى منطقة معينة تؤدي الي زيادة الكثافة السكانية في هذه المنطقة، أو نقص كمية الموارد.

كما تم التطرق إلى الثقافة السكانية الخاطئة الموجودة في مصر والنابعة من العادات والتقاليد التي تؤيد الزواج المبكر، وختان الإناث، وتفضيل إنجاب الذكور، وعدم استخدام وسائل تنظيم النسل، والاكتفاء بطفلين، وثقافة الإنجاب التى تكونت عبر أزمنة طويلة فى المجتمع المصرى،وهى مرتبطة بالعزوة والسند.

وجرى التأكيد خلال اللقاء على الأمور التي تجعل المواطن يخطط لمستقبله بشكل صحيح فيضع في حسبانه مفردات الواقع السكاني لمجتمعه الذي نشأ فيه من حيث العدد والتشكيل والمساحة والموارد وخريطة التوزيع واستيعاب ذلك مفاده أن يتنبأ بمستقبله ليتخذ القرار المدروس تجاه تكوين أسرة في بيئةٍ مجتمعيةٍ مواتيةٍ لتطلعاته يتوافر فيها مقومات الحياة التي تمكنه من تربية نشءٍ يُساهم في البناء ولا يُعد عبئا أو عالةً على المجتمع .

شهد اللقاء تفاعلا واسعا من الحضور وتغطية إعلامية متميزة من قبل وسائل الإعلام المحلى إيمانا من الجميع بأهمية التعامل مع المشكلة السكانية والحد من آثارها على المجتمع والدولة ..

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