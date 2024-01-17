مفهوم الثقافة السكانيه من زاوية مجتمعيه

“التلوث البيئي وأثرة على المجتمع ” في حوار تفصيلى لمهندسة تفتيش حماية النيل بكوم امبو

بعد 48 ساعة من إطلاقه بالتعاون مع “القطاع الخاص” :وزير العمل يُعلن عن بدء الإجراءات التنفيذية لمشروع “مهني 2030”