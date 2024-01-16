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منار عسكر تناقش رسالة الماجستير

منار عسكر تناقش رسالة الماجستير

كتب /ياسر الشرقاوي

عقد اليوم الثلاثاء بمقر كلية التربية النوعية بطنطا مناقشة رسالة الماجستير من الباحثة منار حمدي عسكر بعنوان فعليات برنامج مقتر قائم على استراتيجية التخيل الموجه في تنمية بعض مهارات الفكير الابداعي والاتجاه نحوها في مادة الحاسب الالي لدى طلاب المرحلة الاعدادية وكانت لجنة المناقشة مكونه من أ د ماهر اسماعيل صبرياستاذ المناهج وأ د حمدي شعبان عميد الكلية السابق و إ د حسناء الطباخ رئيس قسم تكنولوجيا التعليم وأ د محمد عبد المطلب استاذ علم النفس التعليمي وكانت المناقشة جيدة ومثمرة واضافة للبحث العلمي كما حضر المناقشة الأهل والأصدقاء لشد أذر الباحثة ومحتفلين بالمناقشة

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