ضبط كميات من الدقيق المدعم ولحوم ومواد غذائية منتهية الصلاحية في حملة ببنى سويف
كتب احمدورشان
تواصل محافظة بني سويف تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية لمواجهة كافة صور احتكار السلع والغش التجاري والتلاعب في أسعار السلع الأساسية والتموينية، وذلك تحت إشراف مباشر من محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، في إطار توجيهات القيادة السياسية، التي تترجمها الحكومة لجهود متواصلة على مدار الساعة،خاصة فيما يتعلق بالقطاعات الخدمية التي تتماس مع احتياجات المواطن اليومية.
وفي هذا السياق قاد”اليوم” السكرتير العام المساعداللواء سامي علام ،حملة للجنة المستهلك التي تضم التموين وجهاز حماية المستهلك والعلاج الحروغيرها من الجهات المختصة، وذات الصلة ،وذلك بحضور فواز رجب نائب رئيس مدينة بني سويف، سامح يس حماية المستهلك، الدكتور سامي الدهشوري الطب البيطري أحمد حسين _ التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية بالمحافظة ومسؤولى الأغذية بمديرية الصحة ومباحث التموين وبعض المختصين المعنيين.