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الجيش المصري يكشف عن عملية أمنية جنوب منفذ حدودي مع اسرائيل

الجيش المصري يكشف عن عملية أمنية جنوب منفذ حدودي مع اسرائيل

أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية إحباط عملية تهريب للمواد المخدرة جنوب منفذ العوجة، وأشار إلى أنه نتيجة لتبادل إطلاق النيران قتل شخص واحد وألقي القبض على 6 مهربين.

وقال المتحدث في بيان: “في إطار خطة عمل العناصر الأمنية المسؤولة عن تأمين خط الحدود الدولية الشمالية الشرقية، تم إحباط عملية تهريب للمواد المخدرة جنوب منفذ العوجة تقدر بحوالى 174  كيلوغراما من المواد المخدرة مختلفة الأنواع

وأضاف: “نتيجة لتبادل إطلاق النيران نتج عنه مقتل شخص واحد كما تم إلقاء القبض على 6 من المهربين.

واختتم مؤكدا على “كامل جهوزية القوات المسلحة المصرية من أجل الحفاظ على مقدرات هذا الوطن العظيم”.

وفي السياق ذاته، أعلن مصدر أمني مصري يوم أمس الاثنين عن إحباط محاولة لتهريب مخدرات على الحدود مع إسرائيل بعد اشتباكات مع عصابة.

وصرح المصدر الأمني أن “القوات المصرية أحبطت محاولة لتهريب مخدرات على الحدود مع إسرائيل”.

من جهتها، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية نهاية الشهر المنصرم أن قوات من الجيش الإسرائيلي نفذت عملية قرب حدود مصر، “أحبطت خلالها تهريب كمية كبيرة من المخدرات تقدر بـ16 مليون شيكل”.

 

وكالات

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