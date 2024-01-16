التضامن الاجتماعي تطلق أكبر القوافل التنموية لأهالي حلايب وشلاتين بالتعاون مع جامعة الأزهر الشريف

كتبت/مرفت عبدالقادر احمد

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع جامعة الأزهر الشريف أكبر القوافل التنموية لأهالي حلايب وشلاتين،

تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير مظلة الحماية والرعاية لأهالي المناطق الحدودية وتحت رعاية مجلس الوزراء.

حيث استمرت القافلة لمدة 7 أيام، قدمت خلالها وزارة التضامن الاجتماعي 10 آلاف كرتونة غذائية لأهالي حلايب وشلاتين، ودعم نقدى بقيمة 4,5 مليون جنيه للأسر الأولى بالرعاية.

وشهدت القافلة مشاركة لفيف من أعضاء هيئة التدريس من مختلف الكليات بجامعة الأزهر، حيث تم تقديم الخدمات الطبية من الكشف الطبي للأهالي بالعديد من التخصصات من الأطفال والنساء والتوليد والجلدية والعظام والباطنة والجهاز الهضمي، وعيادات خاصة لتنظيم الأسرة والتحاليل الطبية، بالإضافة لإجراء جراحات عامة، وجراحات أطفال بمستشفى شلاتين المركزي وتحويل عدد من الحالات الحرجة لمستشفيات جامعة الأزهر الشريف بالمجان مع توفير الأدوية.

وتضمنت القافلة العديد من التخصصات الطبية المختلفة من الكوادر الطبية ذات الكفاءة العالية من جامعة الأزهر، وانطلاقها يأتي في إطار جهود الدولة لتوفير احتياجات المواطنين في مختلف مناطق الجمهورية، حيث ضمت القافلة 43 طبيبا، إضافة إلى تواجد نخبة من خبراء جامعة الأزهر لتنسيق مشروعات التنمية المستدامة مع مشروعات الريادة لطلاب جامعة الأزهر من منطقة حلايب وشلاتين، والحرف اليدوية، وبحث المشكلات المجتمعية، والتوعية الدينية والتربوية، إضافة إلى عمل عدة جداريات لتجميل المدن والقرى.

كما تضمنت القافلة تنفيذ أنشطة زراعية وبيطرية، حيث تضم 20 ألف مصل وتوفير الرعاية البيطرية من التحصين والعلاجات المختلفة، إضافة إلى عقد ندوات بيطرية لتوعية الأهالي، وعلى الجانب الزراعي تم زراعة شتلات فاكهة وتنظيم الندوات الزراعية عن رعاية وإنتاج المحاصيل الزراعية، فضلا عن تنظيم ندوات اجتماعية وتوعوية وصحية للمواطنين وندوات للتوعية ضد التطرف والعنف، إضافة إلى الفعاليات الترفيهية .