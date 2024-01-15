عناوين إخبارية سريعة وخفيفة ومتنوعة عن اليوم

عناوين إخبارية سريعة وخفيفة ومتنوعة عن اليوم

كتب/مرفت عبدالقادر احمد

ننشر بيان يوضح تفاصيل عناوين إخبارية سريعة وخفيفة ومتنوعة عن اليوم.. والتي تأتي كالتالي:

– نفي مصري قاطع حول التنسيق مع إسرائيل بشأن تدابير أمنية جديدة بـ محور فيلادلفيا

– جيش الاحـ ـتلال: مقـ ـتل جندي خلال المعارك في جنوب قطاع غزة

– جيش الاحـ ـتلال: القـ ـتيل ضابط احتياط برتبة مقدم في سلاح الهندسة

– الجيش الإسرائيلي: قتـ ـلنا 4 مسلـ ـحين تسللوا من لبنان إلى إسرائيل

– رئيس تايوان الجديد: مصممون على حماية بلادنا من “الترهيب” الصيني

– قال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي إن سكان شمال غزة لن يعودوا إلى المنطقة طالما استمرت الحرب مؤكدًا أنه أبلغ بلينكن بهذا القرار

– وتعهد نتنياهو على العمل من أجل استعادة المحتجزين، وعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر

– وذكر أن إسرائيل لن تتخذ بعد قرارًا بشأن السيطرة على محور فيلادلفيا، الذي تعتبره ثغرة، تتدفق من خلالها الأسلحة للمقـ ــاومة الفلسطينية

– غلاء أسعار وأداء ضعيف لسوق الأسهم .. بريطانيا أمام أزمة اقتصادية خطيرة

– إعلام إسرائيلي:

وزير الدفاع جالانت يغادر جلسة مجلس الحرب في أعقاب منع مدير مكتبه من الدخول

– جالانت طالب نتنياهو قبل مغادرة اجتماع مجلس الحرب بعدم التشويش على عمله

– ناشط إسرائيلي مناهض للصهيونية يطالب بفرض عقوبات على إسرائيل ويشدد على ضرورة وقف عدوان الاحتلال على الفلسطينيين⁣

– متحدث الخارجية المصرية أحمد أبو زيد أوضح حقيقة دخول أسلحة إلى فلسطين عن طريق الحدود المصرية عبر طريق صلاح الدين، مؤكدًا أن تلك المزاعم لا أساس لها من الصحة، مصر تضبط حدودها بصورة كاملة ولديها القدرة على تأمين تلك الحدود.

– أضاف “أبو زيد” في تصريحات متلفزة أن مصر طالبت بحرية الملاحة والتجارة في البحر الأحمر، موضحًا أن مصر أكدت خطورة توسيع رقعة الصراع في المنطقة بسبب ما يحدث في البحر الأحمر.

– صحيفة نيويورك تايمز تقول إن فرقة خاصة من الـCIA تطارد يحيى_السنوار وتعتقد وجوده في أعمق نفق في مدينة خان يونس محاطا بالأسرى الإسرائيليين

– الصين : إعادة التوحيد مع تايوان حتمية ونعارض بشدة الأنشطة الانفصالية

– الصين: فوز لاي تشينغ تي لن يغير الشكل الأساسي للعلاقات عبر مضيق تايوان ونرفض التدخل الأجنبي

– شركة تتبع: الناقلة التي ترفع علم جزر مارشال واحتجزتها إيران في خليج عمان موجودة في شرقي جزيرة قشم الإيراني

– الشركة: الناقلة تحمل مليون برميل من النفط الخام العراقي ومؤمن عليها في بريطانيا

– “شيفرون” الأميركية تبدأ الإنتاج من حقل “نرجس” للغاز الطبيعي في مصر، خلال النصف الأول من 2025 بكميات تصل إلى 600 مليون قدم مكعب في المرحلة الأولى، بحسب مسؤول تحدث مع” الشرق”، فيما تُشير التقديرات إلى أن احتياطي الحقل يبلغ 2.5 تريليون قدم مكعب

– تخطط الحكومة المصرية، لتشييد منطقة لوجستية باستثمارات 50 مليون دولار، خلف ميناء سفاجا البحري، لتكون مركزاً لتجميع وتفريغ البضائع من وإلى القطار الكهربائي السريع الذي سيلعب حلقة الوصل بين موانئ البحرين الأحمر والمتوسط، بحسب مصدرين حكوميين لـ”الشرق”

– كانت ضمن بطولة كأس الامم الافريقية منتخب مصر × منتخب موزمبيق فى تمام الساعه السابعه مساء امس ..

– مدته 10 سنوات .. سوناك يوقع اتفاقا أمنيا في كييف مع زيلينسكي

– أ ف ب: ضربة جديدة تستهدف موقعا للحـ وثــ يــ ين في الحديدة باليمن

– الرئيس الأمريكي جو بايدن:

الولايات المتحدة أوصلت رسالة خاصة لإيران بشأن هجمات الحـ.ــوثيــ.ـين

– الولايات المتحدة لا تدعم استقلال تايوان

– قال المتحدث باسم جماعة الحـ ـوثي في اليمن، إن الضربات الأمريكية على اليمن، بما في ذلك الضربة الأخيرة على قاعدة عسكرية في صنعاء، لم يكن لها تأثير كبير على قدراتنا لمواصلة منع السفن التابعة لإسرائيل من المرور عبر البحر الأحمر وبحر العرب.

– مصدر مصري مسؤول ينفي ما تناولته بعض وسائل الإعلام عن وجود تنسيق مصري إسرائيلي بشأن تدابير أمنية جديدة على محور_فيلادلفيا

– رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: الوقت يداهمنا لاستعادة المختطفين لكن علينا منع أي ابتزاز لوقف إطلاق النار

– الجيش الإسرائيلي: إصابة ضابطين وجندي بجروح خطيرة في المعارك الدائرة بقطاع غزة

– كشف وزير المالية المصري محمد معيط عن تلقيه تكليفًا رئاسيًا بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.

– أضاف “معيط” خلال المؤتمر السنوي لجمعية الضرائب المصرية بالإسكندرية، إن مصلحة الضرائب اقتربت من الانتهاء من مشروع قانون جديد للضرائب على الدخل، وسيتم طرحه للحوار المجتمعي خلال الشهر المقبل، قبل إحالته إلى مجلس الوزراء، ثم مجلس النواب.

– وزارة المالية تقول إنها تدرس آلية لتحسين أجور ومعاشات موظفي الدولة وتقرر مد العمل بإعفاء المشروعات الصناعية والداجنة من الضريبة العقارية

– رئيسة حركة استيطانية: امحوا غزة حتى يرى المستوطنون البحر

– “التلغراف”: حاملات الطائرات البريطانية غير جاهزة للذهاب إلى البحر الأحمر بسبب أزمة التجنيد في الجيش البريطاني

– بسبب تصريحات التهجير .. مطالبات أميركية بطرد بن غفير وسموتريتش من الحكومة الإسرائيلية

– نتنياهو: محكمة العدل الدولية لن تمنع إسرائيل من القتال في غزة.

كان ذلك بيان يوضح تفاصيل عناوين إخبارية سريعة وخفيفة ومتنوعة عن اليوم.