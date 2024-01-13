المؤبد و15 سنة للمتهمين بقتل شاب وإصابة آخرين بالشرقية

كتبت /مرفت عبدالقادر احمد

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، سمكري بالسجن المؤبد ونقاش بالسجن لمدة 15 سنة، للمرافعة؛ لاتهامهما بقتل شاب والشروع في قتل 2 آخرين بدائرة قسم ثان الزقازيق.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد علي عبدالرحيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علي أحمد رجب، وحسام محمد المكاوي، وأمانة سر أحمد رمزي.

تعود أحداث القضية رقم 5540 لسنة 2023 جنايات ثان الزقازيق، المقيدة برقم 2511 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 17 أبريل الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: أحمد م م ع، 19 سنة، سمكري سيارات، ومحمود ع س، 23 سنة، نقاش، مقيمان بمركز الزقازيق، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهما بقتل بلال ي والشروع في قتل محمود ع وأحمد م، وذلك بسبب خلافات سابقة بينهم بدائرة قسم ثان الزقازيق.

جاء في أمر الإحالة أن المتهمين ارتكبا جريمتهما عمدا مع سبق الأصرار بأن بيتا النية وعقد العزم علي قتل المجني عليهم، وذلك علي إثر خلاف سابق، وأعدا لذلك الغرض سلاحين ناريين (بندقية خرطوش وفرد خرطوش)، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.