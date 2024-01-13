أهالي الشرقية يرحبون بالمطربة شمس الكويتية بحفاوة للمرة الثانية
كتب: أحمد زينهم
واصلت المطربة شمس الكويتية توثيق رحلاتها في المحافظات المصرية بزيارة محافظة الشرقية للمرة الثانية والتفاعل مع أهالي قرى ومراكز المحافظة، واستقبلها الاهالي بحفاوة وترحيباً.
وسبق أن زارت شمس محافظة الشرقية قبل أشهر وظهرت وهي تلتقط الصور وسط الحقول، وعلقت على تلك الصور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، قائلة: “أجمل وأطيب الناس أهل كفر العكل.. قضينا مع بعض أوقاتاً حلوة في محافظة الشرقية.. محبة وصدق وبساطة لم أرها من قبل».