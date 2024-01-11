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حوار مع أرملة في العقد الثالث 

حوار مع أرملة في العقد الثالث

بقلم / غادة علي عبدالمقصود

أنا تزوجت بعد تخرجي من الجامعة بسنة ، زواج تقليدي ، بالرغم كان في معارضة من أهلي ، لكنهم لقونى موافقة ، فوافقوا مع إستغرابهم ،لأني ماكنتش بوافق على أي حد بيتقدم لي .

أنا كنت جميلة وكان بيتقدم لي ناس كتير اووووي وبرفضهم علي الرغم إنهم كانوا كويسين وعندهم مواصفات أي بنت بتتمناها .

لما أتقدم ليا زوجي سبحان الله وافقت بدون تفكير هو بصراحة كان وسيم وأنيق ، ” كان چان ” .

فترة الخطوبة كانت سنة .
أحلي سنة في حياتي .

تم الزواج في بيت العيلة لأنه الولد الوحيد وله أخت واحده بس ، البيت جميل وواسع ، عارفه البيوت القديمة الجميلة الواسعة والسقف العالي .

عدت تلت سنين والدنيا تمام ، خلفت إبني الكبير والكل فرحان بأول حفيد والحياة مستقرة .

وبعدين والد زوجي توفاه الله ربنا يرحمه ويغفر له والدنيا اتغيرت تماماً .

زوجي أخد أجازه من شغله فترة طويلة ، وبعدين بدأت أتكلم معاه ينزل الشغل و الحياة لازم تستمر ، لكنه دايما بيتحجج إن نفسيته تعبانه ومش قادر .
إستمر الحال لمدة تلت شهور وهو قاعد في البيت ، إتكلمت مع حماتي و ردت علي : “سبيه براحته ، إبني حساس وزعلان على فراق والده “.

عدت سنة علي الوفاة والحال زى ما هو ، إتكلمت كتير ولا حياة لمن تنادي .
والنتيجة الطبيعية : إنفصل من الشغل!!

أنا…… يانهار أبيض إنتي بتقولي ايه؟!!

الأرملة ….. أيوه زي ماحضرتك سمعتي إنفصل .

أنا …. كملي وبعدين ؟
الأرملة ….. “سكووووووت رهيب ” .

أنا ….. ساكته ليه ؟!!!

الأرملة……. إكتشفت إنه متعود على كده .
متعود إنه يشتغل فترة في أي شركة وبعدين يزهق أو مايقدرش يكمل فيغيب ويقعد في البيت وينفصل من شغله وهكذا ……..

لكن والده كان محجم الموضوع شويه .

أنا ….. والأم موقفها ايه من كل ده ؟

الأرملة ….. الأم ربنا يسامحها هي السبب كانت مدلعاه على الآخر ” الولد الوحيد” .
وكل ما أتكلم معاها وأشهدها عليه ، ترد علي و تقولي : ” حرام عليكى إرحمي إبني مش كده ” .

أنا …. ومين إللي كان بيصرف عليكم ؟

الأرملة ….. لما والده توفاه الله زوجي ورث مبلغ كويس فهو كان عامل حسابه على المبلغ ده ، فبيصرف منه .
وللأسف في الفترة دي كنت حامل في بنتي ، و كل يوم المصاريف بتزيد وإحنا على نفس الوضع مافيش شغل ولا حتي بيدور على شغل .

أنا ….. مافكرتيش تعملوا أي مشروع بالفلوس اللى كانت معاكم ليه ؟!

الأرملة …… مين قال لحضرتك إني مافكرتش بس هو مكنش موافق بحجج مختلفة .

طبعاً أنا ماكنتش مقتنعه بأي حجه بس أعمل إيه ؟
لحد الفلوس ما خلصت الحمدلله .
والوضع بقا صعب و الأولاد محتاجين مصاريف والمسؤولية بتزيد .

فبدأت أبيع في دهبي و أصرف منه والحمدلله عملت مشروع صغير في البيت يغطى جزء من المصاريف ، وأهلي وقفوا جانبي وساعدوني .

أنا ….. الحمدلله .
براڤو عليكي ……. .
والأم في الوقت ده موقفها ايه ؟

الأرملة ….. عادي ده واجب على أي زوجه !!

ومع إلحاحي و زني على زوجي إنه لازم يتغير ويتحمل المسؤولية علشان خاطر الأولاد بدأ فعلاً ينزل ويدور علي شغل .

أنا ….. كويس .
الأرملة ….. مش كويس خالص لأني كنت مفكره إنه بيدور على شغل ، لكنه كان بينزل يقعد على أي كافيه علشان يريح نفسه من زني .

وفي يوم نزل وعمل حادثة ودخل مستشفى خاص لأنها أقرب مستشفى لمكان الحادث .
وطبعاً لازم أدفع مبلغ كبير في الأول وأنا ممعيش ولا جنيه طلبت من والدته رفضت وكذلك أخته رفضت والمستشفى طلبت مني إني أمضي على شيكات على ماأجهز المبلغ المطلوب .
وقعد في المستشفى تلت شهور كل ده ” العداد بيعد علي “، بعت كل دهبي ، إستلفت فلوس ، أهلي جمعوا مبلغ ، مشروعي وقف وبردو لسه الشيكات اللى أنا مضياها وهو توفاه الله ربنا يرحمه .

والله بوست أيد حماتي علشان تدفع فلوس الشيكات وهي رفضت وتقولي أجيب منين ؟
أقولها أعمل إيه ؟
أنا كده هتسجن! والعيال دول يروحوا فين ؟!
ترد علي وأنا مالي .
حد قالك تدخليه مستشفى خاص ؟!
و حتي أخته رفضت .
وسابوني ومشيوا .
أهلي وأصحابي و أولاد الحلال جمعوا لي المبلغ ودفعته الحمدلله .

أنا ….. لا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم .
البقاء والدوام لله .
حماتك وعمة الأولاد ليه عملوا كده ؟!

الأرملة ….. والله ما أعرف ؟

ياريت علي قد كده وبس !

دول بعد الوفاة بشهر حماتي كانت قاعده عند بنتها بحجة إنها مش قادره تدخل البيت وهو مش موجود فيه .
علشان كده قررت تتنازل عن الشقة لصاحب البيت وتمشي لأنها إيجار قديم .

سألتها هروح أنا والعيال دول فين ؟!
ردت وأنا مالي إتصرفي .

أنا …. وإنتي طبعاً معندكيش أي مكان تانى ؟

الأرملة ….. خاااااااااالص .

أنا….. طيب إنتي عملتي إيه ؟

الأرملة …. إتواصلت أنا و أهلي مع عيلة زوجي وقولتلهم شوفوا حل ؟
وبعد مفاوضات معاها إداتنا مبلغ صغير وقالت ده : ” علشان خاطر أولاد إبني ” .
وباقي العيلة جمعوا مبلغ كمان عملته وديعة صغيره يدوب تغطي حق إيجار الشقة إللي أجرتها .

والحمدلله الدنيا ماشية وأهلي بيساعدوا باللي بيقدروا عليه .

أنا….. مفيش معاش لزوجك ؟

الأرملة …. دوخت على ماخلصت أوراق المعاش ، لأنه كان اشتغل في أكتر من شركة وللأسف عدد سنين شغله يدوب حققوا بداية المعاش .

بس الحمدلله ربنا وقفلي حد إبن حلال خلصلي الأوراق الناقصة وضم مدد التأمين وبدأت أصرف المعاش .

أنا ….. كويس الحمدلله .

الأرملة …. تفتكري المعاش كام ؟!!

أنا …. كام !!

الأرملة …. أقل من 2000جنية ! يعملوا أية في الحياة دي ؟

أنا …. مافيش أي دخل ليكى تاني ؟

الأرملة …. بحاول أخلص معاش والدي دلوقتي .

أنا …. ربنا يعينك ويوفقك .
الأرملة……. اللهم امين يارب العالمين .

أنا …. شايفه دموع في عينك ، وحاسه بكم وجع وألم في كلامك .

الأرملة …. إنك تبقي الأم والأب في نفس الوقت شيء صعب جدا .

وخصوصاً إنك ماتملكيش أي دخل يساعدك في الحياة علي تربية الأولاد .

أنا ….. فكرتي في الإرتباط مرة تانيه وخصوصاً إنك لسه صغيره وجميلة ؟

الأرملة …. بصي .. الطمع كتير في الأرملة أو المطلقة وبالذات لو جميلة .
الكل بيكون طمعان فيها فلازم تكون قوية علشان تقدر تصد أي نظره أو كلمة .
بيتقدم ليا ناس كتير .
لكن في أكتر من إعتبار لازم أعمل حسابهم في أي خطوة .
أولادي أهم حاجه في حياتي .
إبني كبر دلوقتي وبيغير عليا .
كمان فكرة الإرتباط تاني مرفوضة من أهلى .
دايما بيقولوا عيالك أهم من أي حاجة تانية .
بغض النظر إلى كونك ست محتاجه سند أو حد يكون معاكي لما تكبري في العمر .

في حاجات كتير متلغبطه جوايا .

لكن الأهم دلوقتي هم ولادى فقط .

الله المستعان .

حوار مع أرملة .
غادة علي

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