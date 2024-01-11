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حوار مع أرملة في العقد الثالث
حوار مع أرملة في العقد الثالث
بقلم / غادة علي عبدالمقصود
أنا تزوجت بعد تخرجي من الجامعة بسنة ، زواج تقليدي ، بالرغم كان في معارضة من أهلي ، لكنهم لقونى موافقة ، فوافقوا مع إستغرابهم ،لأني ماكنتش بوافق على أي حد بيتقدم لي .
أنا كنت جميلة وكان بيتقدم لي ناس كتير اووووي وبرفضهم علي الرغم إنهم كانوا كويسين وعندهم مواصفات أي بنت بتتمناها .
لما أتقدم ليا زوجي سبحان الله وافقت بدون تفكير هو بصراحة كان وسيم وأنيق ، ” كان چان ” .
فترة الخطوبة كانت سنة .
أحلي سنة في حياتي .
تم الزواج في بيت العيلة لأنه الولد الوحيد وله أخت واحده بس ، البيت جميل وواسع ، عارفه البيوت القديمة الجميلة الواسعة والسقف العالي .
عدت تلت سنين والدنيا تمام ، خلفت إبني الكبير والكل فرحان بأول حفيد والحياة مستقرة .
وبعدين والد زوجي توفاه الله ربنا يرحمه ويغفر له والدنيا اتغيرت تماماً .
زوجي أخد أجازه من شغله فترة طويلة ، وبعدين بدأت أتكلم معاه ينزل الشغل و الحياة لازم تستمر ، لكنه دايما بيتحجج إن نفسيته تعبانه ومش قادر .
إستمر الحال لمدة تلت شهور وهو قاعد في البيت ، إتكلمت مع حماتي و ردت علي : “سبيه براحته ، إبني حساس وزعلان على فراق والده “.
عدت سنة علي الوفاة والحال زى ما هو ، إتكلمت كتير ولا حياة لمن تنادي .
والنتيجة الطبيعية : إنفصل من الشغل!!
أنا…… يانهار أبيض إنتي بتقولي ايه؟!!
الأرملة ….. أيوه زي ماحضرتك سمعتي إنفصل .
أنا …. كملي وبعدين ؟
الأرملة ….. “سكووووووت رهيب ” .
أنا ….. ساكته ليه ؟!!!
الأرملة……. إكتشفت إنه متعود على كده .
متعود إنه يشتغل فترة في أي شركة وبعدين يزهق أو مايقدرش يكمل فيغيب ويقعد في البيت وينفصل من شغله وهكذا ……..
لكن والده كان محجم الموضوع شويه .
أنا ….. والأم موقفها ايه من كل ده ؟
الأرملة ….. الأم ربنا يسامحها هي السبب كانت مدلعاه على الآخر ” الولد الوحيد” .
وكل ما أتكلم معاها وأشهدها عليه ، ترد علي و تقولي : ” حرام عليكى إرحمي إبني مش كده ” .
أنا …. ومين إللي كان بيصرف عليكم ؟
الأرملة ….. لما والده توفاه الله زوجي ورث مبلغ كويس فهو كان عامل حسابه على المبلغ ده ، فبيصرف منه .
وللأسف في الفترة دي كنت حامل في بنتي ، و كل يوم المصاريف بتزيد وإحنا على نفس الوضع مافيش شغل ولا حتي بيدور على شغل .
أنا ….. مافكرتيش تعملوا أي مشروع بالفلوس اللى كانت معاكم ليه ؟!
الأرملة …… مين قال لحضرتك إني مافكرتش بس هو مكنش موافق بحجج مختلفة .
طبعاً أنا ماكنتش مقتنعه بأي حجه بس أعمل إيه ؟
لحد الفلوس ما خلصت الحمدلله .
والوضع بقا صعب و الأولاد محتاجين مصاريف والمسؤولية بتزيد .
فبدأت أبيع في دهبي و أصرف منه والحمدلله عملت مشروع صغير في البيت يغطى جزء من المصاريف ، وأهلي وقفوا جانبي وساعدوني .
أنا ….. الحمدلله .
براڤو عليكي ……. .
والأم في الوقت ده موقفها ايه ؟
الأرملة ….. عادي ده واجب على أي زوجه !!
ومع إلحاحي و زني على زوجي إنه لازم يتغير ويتحمل المسؤولية علشان خاطر الأولاد بدأ فعلاً ينزل ويدور علي شغل .
أنا ….. كويس .
الأرملة ….. مش كويس خالص لأني كنت مفكره إنه بيدور على شغل ، لكنه كان بينزل يقعد على أي كافيه علشان يريح نفسه من زني .
وفي يوم نزل وعمل حادثة ودخل مستشفى خاص لأنها أقرب مستشفى لمكان الحادث .
وطبعاً لازم أدفع مبلغ كبير في الأول وأنا ممعيش ولا جنيه طلبت من والدته رفضت وكذلك أخته رفضت والمستشفى طلبت مني إني أمضي على شيكات على ماأجهز المبلغ المطلوب .
وقعد في المستشفى تلت شهور كل ده ” العداد بيعد علي “، بعت كل دهبي ، إستلفت فلوس ، أهلي جمعوا مبلغ ، مشروعي وقف وبردو لسه الشيكات اللى أنا مضياها وهو توفاه الله ربنا يرحمه .
والله بوست أيد حماتي علشان تدفع فلوس الشيكات وهي رفضت وتقولي أجيب منين ؟
أقولها أعمل إيه ؟
أنا كده هتسجن! والعيال دول يروحوا فين ؟!
ترد علي وأنا مالي .
حد قالك تدخليه مستشفى خاص ؟!
و حتي أخته رفضت .
وسابوني ومشيوا .
أهلي وأصحابي و أولاد الحلال جمعوا لي المبلغ ودفعته الحمدلله .
أنا ….. لا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم .
البقاء والدوام لله .
حماتك وعمة الأولاد ليه عملوا كده ؟!
الأرملة ….. والله ما أعرف ؟
ياريت علي قد كده وبس !
دول بعد الوفاة بشهر حماتي كانت قاعده عند بنتها بحجة إنها مش قادره تدخل البيت وهو مش موجود فيه .
علشان كده قررت تتنازل عن الشقة لصاحب البيت وتمشي لأنها إيجار قديم .
سألتها هروح أنا والعيال دول فين ؟!
ردت وأنا مالي إتصرفي .
أنا …. وإنتي طبعاً معندكيش أي مكان تانى ؟
الأرملة ….. خاااااااااالص .
أنا….. طيب إنتي عملتي إيه ؟
الأرملة …. إتواصلت أنا و أهلي مع عيلة زوجي وقولتلهم شوفوا حل ؟
وبعد مفاوضات معاها إداتنا مبلغ صغير وقالت ده : ” علشان خاطر أولاد إبني ” .
وباقي العيلة جمعوا مبلغ كمان عملته وديعة صغيره يدوب تغطي حق إيجار الشقة إللي أجرتها .
والحمدلله الدنيا ماشية وأهلي بيساعدوا باللي بيقدروا عليه .