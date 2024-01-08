لاعب الكره العماني عبدالله البلوشي في جولة سياحية بالقاهرة
كتبت: مروة حسن
أعرب لاعب الكره العماني عبدالله البلوشي عن سعادته الغامرة بزيارته الأولي للقاهرة مشيرا أن جولته خلال هذا الأسبوع توقفت عند مزارات سياحية لايمكن لأي زائر أن يفوتها علي نفسه كأن يشاهد الاهرامات التي تعد أهم عجيبه من عجائب الدنيا السبع ولم يفوت الرياضي العماني الشاب زيارة ممشي أهل مصر والحصول علي ساعات الغروب داخل احد المراكب النيلية كما لم يفوت زيارة منطقة مصر الفاطمية وزيارة خان الخليلي وشارع المعز وقهوة الفيشاوي وبرج القاهرة.
يذكر أن لاعب الكره العماني عبدالله البلوشي قد لفت الأنظار الكروية اليه بعد تحقيقة لهدفين دوليين مع منتخب الأردن والذي جعل فريقه مؤهلا لتحقيق إنجازات أكبر لبلاده.
إنتقل عبدالله البلوشي لتمثيل نادي النهضه بعد إنتهاء الموسم مع نادي السويق في موسم 2022-2023ويعتبر هذا الموسم تاريخي بالنسبة له لأنه ساهم مع فريقة لتحقيق بطولة الدوري والكاس في موسم واحد،ويعتبر نادي النهضة أول مرة في تاريخه يحقق بطولة كاس صاحب الجلالة السلطان قابوس، والآن في فترة الإنتقالات الشتوية يعتبر اللعب حراً لانه ينتضر العروض من الأنديه ويقرر في أي الاندية المناسبه التي يمكن أن يمثل فيها الموسم المتبقي.