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بيطرى الشرقية يُنظم قافلة طبية علاجية بيطرية مجانية بقرية حوض نجيح التابعة لمركز ومدينة ههيا
بيطرى الشرقية يُنظم قافلة طبية علاجية بيطرية مجانية بقرية حوض نجيح التابعة لمركز ومدينة ههيا
الشرقية/مرفت عبدالقادر احمد
أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها وضرورة الإستفادة من القوافل الطبية البيطرية التى تجوب القرى الأكثر إحتياجا بهدف زيادة الوعى البيطرى وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثورة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطرى وتقديم العلاج المجاني وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.