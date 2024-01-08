بيطرى الشرقية يُنظم قافلة طبية علاجية بيطرية مجانية بقرية حوض نجيح التابعة لمركز ومدينة ههيا

الشرقية/مرفت عبدالقادر احمد

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها وضرورة الإستفادة من القوافل الطبية البيطرية التى تجوب القرى الأكثر إحتياجا بهدف زيادة الوعى البيطرى وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثورة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطرى وتقديم العلاج المجاني وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وفي هذا الإطار أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إلى أن المديرية قامت بالإشتراك مع معهد تناسليات الهرم ومعهد بحوث صحة الحيوان بتنظيم قافلة طبية بيطرية مجانية بقرية حوض نجيح التابعة لمركز ومدينة ههيا وذلك ضمن المبادرة الرئاسية تنمية الريف المصرى وذلك بحضور كلا من مديرى إدارات ( رعاية الحيوان – الرعاية التناسلية – الارشاد ) بالمديرية ومدير إدارة مركز ههيا البيطرية وعدد من أطباء الإدارات المختصة بالمديرية واطباء ادارة الزقازيق البيطرية ومدير وأطباء وحدة حوض نجيح البيطرية وكبار المربين بالقرية وتم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء على كاهل المواطنين.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري أن القافلة قامت برش (٣٥٠) رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية و تجريع (٢٥٠) رأس أغنام وترقيم وتسجيل (٥٥) حيوان وتم عمل مسح تناسلى شامل والفحص بجهاز السونار لـ (١٩٨) رأس ماشية وذلك بالمجان.

وأضاف مدير المديرية أنه تم عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية والتحسين الوراثي لسلالات الماشية ( أبقار – جاموس ) وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو والتوعية ضد مرضى البروسيلا و السعار،كما تم مناقشة وعرض المشروعات والخدمات والحملات المقدمة من مديرية الطب البيطري وكيفية الحصول عليها للحفاظ والنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة.