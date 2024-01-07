المنظمه المصريه لحقوق الانسان والتنميه يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد
كتب /سيد العايق القليوبية
جريدة موقع التايم المصرية
بالصور السبت 6 يناير 2024
قام وفد من المنظمه المصريه لحقوق الانسان والتنميه برئاسه الاعلامي سيد العايق نائب المنظمه المصريه لحقوق الانسان والتنميه
والمهندس حسن أبو المجد
والاستاذ سامي عبد العظيم
و الدكتور مصطفى علي التنميه البشريه والمستشار محمد الفارس
و الكابتن نميري الصاوي الصاوي
والاستاذ حسن حسان الصعيدي
كنيسة ماربولس الرسول بهتيم الشعراوي وتم استقبالهم بحفاوة من القس / الدكتور ابونا يوساب ملاك كنيسه ماربولس العظيم بهتيم لمبادرتهم بهذه التهنئة للشعب القبطي أجمع.