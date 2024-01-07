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المنظمه المصريه لحقوق الانسان والتنميه يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

المنظمه المصريه لحقوق الانسان والتنميه يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

كتب /سيد العايق القليوبية
جريدة موقع التايم المصرية
بالصور السبت 6 يناير 2024

قام وفد من المنظمه المصريه لحقوق الانسان والتنميه برئاسه الاعلامي سيد العايق نائب المنظمه المصريه لحقوق الانسان والتنميه
والمهندس حسن أبو المجد
والاستاذ سامي عبد العظيم
و الدكتور مصطفى علي التنميه البشريه والمستشار محمد الفارس
و الكابتن نميري الصاوي الصاوي
والاستاذ حسن حسان الصعيدي

كنيسة ماربولس الرسول بهتيم الشعراوي وتم استقبالهم بحفاوة من القس / الدكتور ابونا يوساب ملاك كنيسه ماربولس العظيم بهتيم لمبادرتهم بهذه التهنئة للشعب القبطي أجمع.

المقدس أسامة جاد منصور
و المقدس وليم عبد الملاك
و المقدس روبيل شفيق
والمقدس رفيق جورج
و المقدس حسيب رشدى
والأستاذة سوسن فؤاد
و الأستاذة سهام فهى
و الأستاذة مرفت مجدى

وأعربت ابونا يوساب ملاك عن خالص التهاني بهذه المناسبة، وأكدت أن مصر محفوظة ومستقرة عبر التاريخ بسبب تلاحم قطبى الوطن وترابطهم .

وقالت. الدكتورة فردوس زكي داود أن روح المحبة والتماسك والترابط التي تجمع بين جميع طوائف الشعب المصري تتجلى في أبهى صورة لها في مصر وتعطي المثل والقدوة في التسامح بين الأديان، وتؤكد أن المصريين نسيج واحد وشركاء في بنيان واحد، وأن مصر ستظل دائما بإذن الله بلد الأمن والأمان بفضل وحدة الشعب المصري في مواجهة جميع التحديات لاستكمال مسيرة التنمية.

أكد الدكتور مصطفى على أن الوطن دائما يتحدى الصعاب ويواجه التحديات بقوة الوحدة والتآلف بين أبناء الشعب المصري مسلميه ومسيحييه في نسيج وطني واحد متماسك ، داعياً المولى عز وجل أن يُعيد تلك المناسبة على مصرنا الغالية بكل الخير والمحبة والأمن والسلام والتقدم والإزدهار ويحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها تحت القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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