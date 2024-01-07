اللواء سليم عمر يشارك الأقباط أحتفالات عيد الميلاد المجيد
كتب: محمد جلاب
شارك السيد اللواء سليم عمرمساعد وزير الداخلية، والنائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة، والنائبة هويدا غانم، وبرفقتهم رئيس مجلس المدينة، ومديرى التعليم، والعديد من الأجهزة التنفيذية ،وذلك بزيارة كنائس الطوائف المسيحية الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية، بمركز ومدينة ديرب نجم لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
وتقدم السيد اللواء سليم عمر بالتهنئة لقيادات الطوائف المسيحية ولجميع المواطنين الأقباط بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد، مؤكداً على روح الأخوة والمودة والتسامح التي تجمع بين أبناء الشعب المصري، وأن المصريين جميعا شركاء في بنيان واحد ويعملون معا للنهوض بالوطن وسيظلون يدا واحدة ورمزا للتسامح بين الأديان،وأن مصر من الدول القلائل التى من الصعب أن تفرق فيها بين الشعب على أساس عرقى أو طائفى أو جنس أو لون فمصر وشعبها فى رباط إلى يوم الدين، داعيا المولى أن يجعله عيدا سعيدا على الجميع وأن يحفظ مصر وشعبها ويعيد هذه الأيام على الجميع بالمزيد من الإخاء والمحبة والترابط، وأن ستظل مصر دائما بإذن الله بلد الأمن والأمان،وستظل دائماً نسيجا واحدا، ورمزا للمحبة والسماحة والسلام.