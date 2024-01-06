مسعد مجاهد يكتب: بالصور السفارة المصرية بقطر تشارك فى تكريم وهدان

نظرا لما قدمة زكريا وهدان من إبداع وإنجاز خارج الديار خلال مشوار دان لأكثر من 22 عام ..

زكريا وهدان حارس مرمى نادى اسكو والمنتخب العسكرى السابق وإبن من ابناء الوطن الذين تألقوا ونال التكريم على ما قدموه من نجاحات وإنجازات على مايقرب من الاثنين العشرون عام حصل من خلالها على بطولات متعددة مع نادى أم صلال فى دورى المحترفين القطرى

وكان أبرز البطولات

كأس الأمير ومركز ثالث فى بطولة آسيا

وحصول على كأس ولى العهد الشيخ جاسم بن حمد شقيق الشيخ تميم بن حمد وايضا حصل على البطوله التنشيطيه وبطولة مجلس التعاون الخليجي للأندية.

ثم تولى هدان منصب مدير فنى لنادى قطر وحصل على جميع البطولات مع قطاع الناشئين ثم تولى منصب مشرف فنى ومحاضر بالاتحاد القطرى والآسيوي والدولى .

حصل وهدان على الشهادات A -B-C ودورة المحاضر المعتمدة من الإتحاد القطري والآسيوي والدولى، كما حصل على ليڤيلات ،وان،تو،

ثرى وايضا محاضرا لمدربين حراسة المرمى.

الجدير بالذكر أن زكريا وهدان عنوان بارز فهو المحاضر المصرى الوحيد الذى نال تكريم من قبل السفارة المصرية بالدوحة كأفضل مشرف فنى ومحاضر للمصرين خارج البلاد و التكريم مسجل فى وزارة الخارجية المصرية بدولة قطر الشقيق.

وتولى زكريا وهدان منصب مدير فنى منتخب القليوبية للشباب بقرار داخلى من قبل مجلس إدارة منطقة القليوبية لكرة القدم برئاسة محمد طه عبدالعزيز الموسم الماضي.

نظرا لتاريخه الناصع..

“وهدان”ينتظر تكريم جديد، من خلال قرار رسمى يصدر من قبل مجلس إدارة إتحاد الكرة المصرى بتولية منصب رياضى كبير خلال الأيام المقبلة، سوف يفصح عنه فى القريب العاجل.