فوز أبو النمرس،و منشية ناصر، وهزيمة أورانج وبشتيل،وتعادل الإعلاميين.. فى القسم الثالث

فوز أبو النمرس،و منشية ناصر، وهزيمة أورانج وبشتيل،وتعادل

الإعلاميين.. فى القسم الثالث

كتب -مسعد مجاهد

إنتهت اليوم أولى جولات الإسبوع الرابع عشر من مسابقة دوري القسم الثالث المجموعة الخامسة التى تشرف عليه منطقة الجيزه لكرة القدم ، فى افتتاحية مباريات الدور التانى و أسفرت النتائج عن التالى..

– فاز فريق دياموند بقيادة عمرو الدالى فوز ساحق على فريق كاسكادا بقيادة عماد درباله بأربعة أهداف بيضاء سجل أحمد جعفر “هدفين”

وهدف لكلا من باسم عادل وبدر شعرواى.

– وحقق فريق منشية ناصر بقيادة عماد عابدين مفاجأة من العيار الثقيل بفوز صعب على فريق أورانج بقيادة تامر عبد الخالق بهدف نظيف سجلة اللاعب فرايدى النيجيرى .

– كما فاز فريق أبو النمرس بقيادة عماد قاسم فوز صعب على مضيفة فريق بشتيل بقيادة جمال حواش بهدفين مقابل هدف سجلهما اللاعب البديل أحمد عبد الرحمن “أوزى” فى واحدة من أقوى مفاجآت الجوله .

– كما حقق فريق الصيد بقيادة المخضرم طارق حسن فوز غالى وثمين على ضيفة فريق صول بقيادة “الضظوى” بخمسة أهداف مقابل هدفين.

– فيما تعادل فريق الإعلاميين بقيادة ياسر راشد مع ضيفه فريق المعادي بقيادة أحمد الجداوى تعادل إيجابي بهدف لكل فريق.

-وحقق فريق أسمنت حلوان مع أحمد مكى أول فوز له فى المسابقة على حساب فريق أطفيح بقيادة شوقى محمد بهدف مقابل لاشيء.

– كما تعادل فريق حلوان العام بقيادة “كشرى” مع فريق حدائق الأهرام بقيادة محمود نصر تعادل سلبي دون أهداف .

وجاء الترتيب بعد نهاية الاسبوع ال 14 كالتالى:

1-دياموند 34

2-الإعلاميين31

3-أورانج 30

4-بشتيل 26

5- الصيد 25

6-المعادى 18

7-ح الاهرام 17

8-م ناصر 17

9-ابوالنمرس 17

10-ح العام 17

11-كاسكادا 13

12- صول 12

13- أطفيح 11

14-الأسمنت 3