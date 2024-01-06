سكساكا يعود للإنتصارات بالفوز على صول بخماسية
..في القسم التالت
كتب -مسعد مجاهد
فاز فريق الصيد بقيادة مدربه طارق حسن “سكساكا” فوز كبير على فريق صول بقيادة أحمد الضظوى بخمسة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم على ملعب الصيد ضمن منافسات الأسبوع ال14 من مسابقة دوري القسم الثالث المجموعة الخامسة التى تشرف عليه منطقة الجيزة لكرة القدم.
عاد “سكساكا” سريعا بعد الهزيمة من فريق اورانج فى ختام الدور الأول ، وحقق فوز مستحق على فريق صول بخمسة أهداف لهدفين، سجل للصيد محمد جمال “هدفين”وهدف لكلا من، يوسف هانى، حسن يحيي ،احمد محمد “فريز”،بهذا الفوز رفع فريق الصيد رصيدة للنقطة 25 فى المركز الخامس ،بينما تجمد رصيد فريق صول عند النقطة 12فى المركز ال12 بجدول الترتيب.
عقب نهاية المباراة..
عبر عمر الصقر مدرب حراس مرمى فريق الكرة الأول لنادى الصيد عن فرحته الكبيرة وسعادته البالغه بالفوز على فريق صول والأداء المتميز لحارس المرمى بركه شحات الذى أشاد بمستواة المتميز على مدار 5 مباريات متتالية وأكد أنه من أفضل حراس المرمى فى الدرجة التالته وقال الصقر بركه يستحق لقب راجل المباراة.
وأضاف طارق حسن أن لاعبى الصيد كانو رجال طوال شوطى المباراة وعبر عن رضاه التام وأنهم،
قدموا عرض طيب وأداء جماعى متميز نال اعجاب الحضور واستحقوا الفوز بالمباراة آداء ونتيجه.
واستكمل “سكساكا:” مشيرا إلى :”أن فريق الصيد بدأ مباريات الدور الثانى بداية قوية، وحصد أول ثلاث نقاط على حساب فريق صول ستكون دافع وحافز قوى لمواصلة الفوز، عكس مباراة الدور الأول التى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين .