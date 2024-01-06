المخرج وائل إحسان يدعو المستشار عاطف سندي للعرض الخاص لفيلم عصابة عظيمة بالقاهرة
كتبت: مروة حسن
لبى سفير السلام والنوايا الحسنة د. عاطف سندي دعوة صديقه المخرج وائل إحسان بحضوره للعرض الخاص لفيلم عصابة عظيمة وذلك بأحد السينمات بمدينتي.
والفيلم من بطولة إسعاد يونس، و محمد محمود، و فرح الزاهد، و رنا رئيس، وغيرهم من الفنانين.
وقد أشاد د. عاطف سندي بفيلم عصابة عظيمة خلال حفل العشاء الخاص بعد العرض من خلال كلمته مع النجمة إسعاد يونس، وكذلك مع النجم محمد محمود، و المخرج وائل إحسان.
حيث أوضح عاطف سندي أن الفيلم يحتوي على قيم إنسانية ومجتمعية هادفة لتنمية ثقافة وفكر الجيل الجديد، وكذلك أظهر عاطف إعجابه بالتنوع الفني في الفيلم من كوميديا خفيفة و آكشن تتخلله دراما مشوقة.