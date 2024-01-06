السبكي:يلتقي وفد شركة ڤودافون لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في السياحة العلاجية وانترنت الأشياء ”IOT” والتطبيب عن بعد
كتبت/مرفت عبدالقادر احمد
التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، وفد شركة ڤودافون مصر، وذلك بمقر هيئة الرعاية الصحية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ومثَّل وفد شركة ڤودافون كل من المهندس أحمد علي إمام، رئيس قطاع الرعاية الصحية الرقمية بڤودافون مصر، المهندس حسام عفيفي، مدير تنمية الأعمال بقطاع الرعاية الصحية الرقمية، المهندس عبد الرحمن محمد، مدير مشروع التأمين الصحي الشامل بشركة ڤودافون.
وتناول اللقاء مناقشة العديد من الأفكار والأطروحات التي تعزز الشراكة الاستراتيجية مع شركة ڤودافون مصر فيما يخص ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، وبما يدعم عمليات التحول الرقمي، وأبرزها البينة التحتية التكنولوجية وتكنولوجيا المعلومات الصحية، وحلول وتطبيقات الرعاية الصحية عن بعد، التطبيب عن بعد والسياحة العلاجية، وانترنت الأشياء.
ووجه الدكتور أحمد السبكي، بعقد ورشة عمل فنية مع الشركة بالتعاون بين المدراء التنفيذيين لهيئة الرعاية الصحية وهيئة التأمين الصحي الشامل، مبنية على احتياجات حقيقية من المستفيدين ومقدمي ومموولي الخدمة الطبية من على أرض الواقع للخروج بتوصيات قادرة على تلبية احتياجات المنتفعين وتحقيق أقصى استفادة رقمية بالتعاون مع الشركة للوصول لأعلى معدلات رضاء المنتفعين، وذلك كَوْن مشروع التأمين الصحي الشامل مشروع اجتماعي تكافلي يضع على رأس أولوياته المواطن المصري.
فيما ناقش رئيس هيئة الرعاية الصحية مع وفد شركة ڤودافون، سُبل التعاون مع الشركة لدعم ملف السياحة العلاجية والآليات المختلفة للشركة التي يمكن الاستفادة منها وتطويعها من خلال توفير حزم من الحلول الرقمية المبتكرة والاستفادة من انترنت الأشياء “IOT” بما يعزز تجربة السائحين وتدعم الترويج لمشروع هيئة الرعاية الصحية للسياحة العلاجية تحت شعار العلامة التجارية للهيئة «نرعاك في مصر».
وخلال اللقاء، تم مناقشة سبل التعاون المستقبلية مع ڤودافون لتوفير منصة رقمية تقدم حلول تقنية محدثة للاستفادة منها في توفير رعاية صحية أفضل وأكثر فعالية، ومن شأن تلك المنصة تعزيز التطبيب عن بعد “Tele Medicine”، والاستشارات الطبية عن بُعد أو تقديم رأي ثانٍ ” Second Opinion”، بين منشآت الهيئة بالمحافظات المختلفة، وخصوصًا المحافظات النائية أو ذات الطبيعة الجغرافية الأخرى، فضلًا عن تطويع تلك الحلول التقنية وخبرات ڤودافون الدولية لدعم الشراكات الدولية للهيئة، في قطاع الرعاية الصحية، ونقل تجربة التأمين الصحي الشامل
كما تم التطرق إلى الاستفادة من الحلول التقنية والحزم التكنولوجية المبتكرة التي تقدمها ڤودافون لدعم تطبيق انترنت الأشياء في مجال الرعاية الصحية “IOT”، وذلك بدءًا من مجمع السويس الطبي ليكون أول مستشفى رقمي بالكامل في مصر.
وثمَّن الدكتور أحمد السبكي، جهود فودافون على مدار 4سنوات باعتبارها الشريك التكنولوجي مع الحكومة المصرية في مشروع التأمين الصحي الشامل والذي يتم بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو ما يضمن تقديم خدمات صحية حقيقية بأعلى مستويات الجودة ، ووفق نظام تكنولوجي يتسق مع المفهوم الذي تتبناه الدولة المصرية في الوقت الحالي، لتعزيز مفهوم التحول الرقمي ودمج التكنولوجيا بالقطاعات الحيوية للدولة.