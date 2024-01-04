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محمد خطاب: فريق طوخ مكتمل الصفوف ومستعد لمواجهة المرج… فى القسم الثالث

محمد خطاب: فريق طوخ مكتمل الصفوف ومستعد لمواجهة المرج… فى القسم الثالث

كتب -مسعد مجاهد

صرح محمد خطاب المدير الفنى لفريق الكرة الأول لنادى طوخ ،ان صفوف الفريق اكتملت و مستعدين لمواجهة فريق المرج فى أولى مباريات الدور الثانى من مسابقة دوري القسم الثالث المجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية.

وقال خطاب فى حديث خاص.. نحن نحترم الخصم وعامل الأرض والجمهور سيكون سبب رئيسي من أسباب السعى وراء الفوز وحصد نقاط المباراة .

واضاف خطاب مؤكدا :”على التزام اللاعبين خلال التدريبات الجماعية والمحاضرات الخاصه بشرح اكثر من طريقة لعب أمام الخصم شرح وافى فى تخصص اللاعبين وذلك قبل وبعد كل تمرين جماعى

واستكمل خطاب أن مباراة المرج من اهم المباريات التى تواجه أبناء طوخ طوال الدورى ،فهم لاعبين أصحاب خبرات وقيادة فنيه واعيه ، ونحن نهتم بهذه المباراة كبدايه فى الدور التانى دافع وحافز لاستكمال المسيره نحو المنافسه على حجز تذكرة الصعود .

وأختتم خطاب حديثة قائلا:” سنلعب مباراة لمتعة الجماهير، وفريق المرج من الفرق التى تقدم كرة جميلة وممتعه نظرا لوجود عناصر ذات خبرات عاليه وفريق المرج من أفضل الفرق آداء داخل المستطيل ، ونحن درسنا نقاط القوة والضعف وانتظروا مباراة تليق بإسم الفريقين .

وأكد خطاب فريق طوخ لا يستغل فترة الإنتقالات الشتوية ويكتفى بقائمة الفريق الحالية لإستكمال مسيرة الدورى، والدفع بصانع الألعاب والهاف رايت اللاعب ابراهيم العربى كنوع من الدعم والمساندة لفريق بطا الشقيق متمنيا لهم التوفيق وتعديل أوضاع الفريق مع احمد عبد الرؤوف المدير الفنى الجديد صاحب الخبرات الكبيره فى دورى القسم الثالث .

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