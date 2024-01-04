محمد خطاب: فريق طوخ مكتمل الصفوف ومستعد لمواجهة المرج… فى القسم الثالث
كتب -مسعد مجاهد
صرح محمد خطاب المدير الفنى لفريق الكرة الأول لنادى طوخ ،ان صفوف الفريق اكتملت و مستعدين لمواجهة فريق المرج فى أولى مباريات الدور الثانى من مسابقة دوري القسم الثالث المجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية.
وقال خطاب فى حديث خاص.. نحن نحترم الخصم وعامل الأرض والجمهور سيكون سبب رئيسي من أسباب السعى وراء الفوز وحصد نقاط المباراة .
واضاف خطاب مؤكدا :”على التزام اللاعبين خلال التدريبات الجماعية والمحاضرات الخاصه بشرح اكثر من طريقة لعب أمام الخصم شرح وافى فى تخصص اللاعبين وذلك قبل وبعد كل تمرين جماعى