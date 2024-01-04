لمحات سريعة في بعض عناوين الاخبار الصباحية اليوم الخميس

كتبت/مرفت عبدالقادر احمد

ننشر لمحات سريعة في بعض عناوين الاخبار الصباحية اليوم الخميس والتي تأتي فيها أبرز الموضوعات داخل النشرة كالتالي:

– الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل وفدًا من الكونجرس الأمريكي

– شادى زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم: لا صحة لانتشار الجديرى المائي بالمدارس.. ولم نرصد سوى حالة واحدة مُصابة بين الطلاب

– أكثر من 100 قتيل في انفجارين قرب مقبرة قاسم سليماني

– لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا: الهجرة وتغير المناخ في المنطقة العربية

– 77 % من المواطنين في 30 دولة يرون أن القوة الاقتصادية أهم من القوة العسكرية

-انفوجرافيك: إنجازات صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ في عام 2023

مستجدات التنافس التجاري بين الصين والهند

– إعادة تدوير مياه الصرف الصحي في جنوب إفريقيا

– المؤتمر الدولي لتعزيز السلامة التشغيلية لمحطات الطاقة النووية 2024

– تحديث الأمن الغذائي المصري ..

– يوم الأحد المقبل الموافق 7 يناير إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد .. كل عام وجميع المصريين بخير.

اما عن نظرات وقراءة في اخبار الساعات القليلة الماضية والتي تأتي كالتالي:

ويأتي ذلك في إطار الحرص على متابعة نبض الشارع والرد على كافة تساؤلاته

رئيس مجلس الوزراء يشرح للمواطنين أسباب زيادة أسعار بعض الخدمات

الخميس 4 يناير 2024

أدلى بالأمس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتصريحات إعلامية للرد على ما أثير مؤخرًا من انتقادات وملاحظات للحكومة حول قرارات رفع أسعار بعض الخدمات والسلع، حيث شرح سيادته تفصيليًا دوافع هذه القرارات ومبرراتها.

– ماذا قال الدكتور مصطفى مدبولى؟ أشار إلى أن الدولة عندما بدأت برنامج الإصلاح الاقتصادي كانت تركز على ترشيد الدعم ليقتصر على مستحقيه الحقيقيين فقط وهم محدودوى الدخل، وهو ما تم النجاح في تحقيقه بالنسبة لدعم المواد البترولية والكهرباء والمياه حتى عام 2021 ..

ومع وقوع الأزمة الروسية الأوكرانية وما ترتب عليها من تداعيات اقتصادية قررت الدولة تحمل الأعباء عن المواطنين وتم تأجيل زيادة أسعار الخدمات الرئيسية أكثر من مرة، فارتفعت فاتورة الدعم لخمس سلع وخدمات (الخبز-السولار-السلع التموينية-البوتاجاز-الكهرباء) إلى 342 مليار جنيه مقارنةً بـ 100 مليار جنيه قبل عامين، منهم 91 مليار جنيه لدعم إنتاج رغيف الخبز، و90 مليار جنيه لدعم السولار، إلى جانب 36 مليار جنيه لدعم منظومة السلع التموينية، و35 مليار جنيه لدعم أسطوانة البوتاجاز، و90 مليار جنيه لدعم قطاع الكهرباء.

– ورغم الزيادات الأخيرة الدعم لا يزال مستمرًا، هذا ما أكده السيد رئيس مجلس الوزراء، حيث أشار إلى أن الزيادة التي أُعلنت منذ يومين في أسعار الكهرباء هدفها تقليص الخسائر لتصبح 75 مليار بدلاً من 90 مليار جنيه، ورغم تلك الزيادات فكل الشرائح لا تزال تدفع أقل من التكلفة الفعلية لإنتاج الكهرباء، فتكلفة إنتاج الكيلو وات الواحد على الدولة تبلغ 177 قرش، بينما الشرائح الأولى التى تمثل 65% من الشعب المصري تدفع 58 قرش و68 قرش و85 قرش لكل كيلو وات، مضيفًا أنه لو لم تكن الدولة تتحمل ذلك الدعم لتمكنت من توفير مواد بترولية لمنع انقطاع الكهرباء.

– لماذا تم تحريك أسعار تذاكر مترو الأنفاق؟ أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم زيادة أسعار التذاكر لمحاولة تغطية تكاليف تشغيله وصيانته، وحتى بعد هذه الزيادة لم نصل بعد إلى تغطية هذه التكاليف، مؤكدًا أن الحكومة منذ ما يقرب من 3 سنوات لم تقم بتنفيذ أي زيادات بهذا المرفق، وعندما طلب السيد وزير النقل منذ حوالي 3 سنوات تدبير مبلغ 30 مليار جنيه لتجديد وصيانة الخط الأول لمترو الأنفاق الذي كان قد تهالك، تحملت الدولة هذا المبلغ.

استمرار الوضع على ما كان عليه كان سيزيد من الدين هذا ما أكد عليه الدكتور مصطفى مدبولي، حيث أشار إلى أنه على مدار العام ونصف العام الماضيين تحملت الدولة هذا الدعم وهذه الخسائر، لكن لم يكن ممكنًا ألا يتم التعامل مع هذه الخسائر بما يزيد من حجمها، ويؤدى لتراكم الديون وتركها لمن يأتي من بعدنا ليواجه بهذا الحجم من الخسائر والديون.

ولمواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة: تجري حاليًا مناقشات كثيرة مع كل خبراء الاقتصاد حول كيفية استعادة المسار الإصلاحي الذى تم الوصول له في عام 2021، حيث كان الاقتصاد المصري حتى هذا العام قد حقق المعادلة السحرية (أعلى معدل نمو+ أقل معدل تضخم+ أقل نسبة بطالة)، ولكي نتجاوز الأزمة ونعود لما كنا عليه في 2021 فإن ذلك سيكون خلال العام الحالي وجزء من العام القادم، وذلك عبر خطة إصلاح تتضمن 3 محاور هي: السياسة المالية بالتحكم في معدلات الدَين وترشيد الإنفاق الحكومي، والسياسة النقدية لمكافحة التضخم والتقليل من معدلاته، والإصلاحات الهيكلية التي تجعل الاقتصاد المصري قادرًا على مواجهة أي صدمات عنيفة عبر التركيز على تنمية قطاعات الاقتصاد المستدامة كالصناعة والزراعة وتشجيع وجذب الاستثمارات لمختلف القطاعات، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص بالاقتصاد عبر تنفيذ وثيقة سياسة الملكية. نتابع بقسم التوك شو ردود الفعل على ما تم طرحه بالمؤتمر.

كان ذلك بيان يوضح تفاصيل لمحات سريعة في بعض عناوين الاخبار الصباحية اليوم الخميس .. ونظرات وقراءة في اخبار الساعات القليلة الماضية.