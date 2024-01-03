اشرف حامد: منطقة القليوبيه تعلن عن موعد استئناف مباريات الدور الثانى لمسابقة القسم الرابع.

عجز مجلس النقابة في حل مشاكل المحامينسش

مشاهد مرعبة من اليابان.. سفن تتخبط وسيارات تبتلعها المياه

امين عام السياحيين حصاد سياحي2023 لمصر وجعل مصر علي الخريطة السياحية والأثرية العالمية