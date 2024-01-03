اشرف حامد: منطقة القليوبيه تعلن عن موعد استئناف مباريات الدور الثانى لمسابقة القسم الرابع.
كتب -مسعد مجاهد
أكد مسئولو منطقة القليوبية لكرة القدم برئاسة محمد طه عبدالعزيز ومدير المسابقات ابراهيم هيكل وأشرف حامد رئيس مسابقات القسم الرابع وجمال سيد احمد مقرر لجان القسم الرابع، على استئناف مباريات الدور الثانى من مسابقة القسم الرابع دورى منطقة القليوبية، فى تمام الثانية ونصف عصر يوم الجمعة الموافق
5 من شهر يناير الجارى .
بعد نجاح تنظيمي معهود وملحوظ فى تنفيذ جدول مباريات الدور الأول ، قرر مسئولوا منطقة القليوبية عن إعلان بموعد بدء المسابقه حيث تشهد الجوله الأولى فى بداية الدور الثانى 5 مباريات قوية ،فى حين حصول فريق بيجام على الراحه لهذا الإسبوع .