عمرو فارس بصوره تجمعه مع الفنانة ميرنا وليد في أحدث جلسه تصوير
كتبت: مروة حسن
نشر المصور الصحفى عمرو فارس عبر صفحته الشخصية الفيسبوك فيديو يجمعه بالفنانة ميرنا وليد معلقا علي الفيديو قائلاً: أول يوم فى السنة الجديدة شيك شيك.
وصرحت الفنانة ميرنا وليد أنها إنتهت من تصوير بوستر مسرحية «قمر الفجر» بعدسة المصور عمرو فارس، من المقرر عرضه خلال الأيام المقبلة على مسرح البالون.
وإرتدت ميرنا وليد فستان يمزج بين أكثر من لون يتناسب مع الشخصية التي تقدمها في المسرحية، كوافير وليد الصغير ، ميك اب آيات محمود.
مسرحية قمر الفجر بطولة ميرنا وليد ، علاء حسني،ريم أحمد، آمال رمزي، رضا الجمال، وشادي سرور، وهي من تأليف وإخراج عمرو دوارة.