عمرو فارس بصوره تجمعه مع الفنانة ميرنا وليد في أحدث جلسه تصوير

وزير العمل : الأحد المقبل إجازة مدفوعة الأجر للعاملين فى القطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد المجيد

عناوين اخبار خفيفة وسريعة ومتنوعة حول عملية الحرب الدائرة بين الاسرائيليين والفلسطينيين

وزير الإسكان يلتقى الأمير خالد بن سعود بن تركى آل سعود لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمجالات المختلفة