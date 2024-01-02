شباب القناطر 2003 يهزم سكة أبوزعبل برباعية ويصعد لترقى القليوبية
كتب -مسعد مجاهد
واصل فريق شباب القناطر مواليد 2003 بقيادة مدربه عصام مصطفى المدرب العام أمين عادل فى مواصلة الإنتصارات وتحقيق النتائج الطيبه بالفوز على فريق سكة حديد ابو زعبل برباعية نظيفه فى المباراة التى دارت بينهم أمس على ملعب القناطر ضمن ختام مباريات الجوله الاخيره من مسابقة دورى منطقة القليوبية.
نجح عصام مصطفى المدير الفنى لأبناء نادى القناطر فى تحقيق المعادلة الصعبة واعتلاء قمة المجموعة الأولى برصيد 25 نقطة، إحصائية أبناء القناطر فى الفوز بثمانية لقاءات وتعادل واحد وهزيمة واحدة ليصعد لدورة ترقى القطاعات بجدارة .
الجدير بالذكر أن لاعبى فريق شباب القناطر سجلوا 30 هدف فى مرمى الخصم واستقبل شباكهم 10 أهداف، وهو أعلى وأكبر معدل تهديفى لفرق المجموعه الأولى .