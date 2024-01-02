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شباب القناطر 2003 يهزم سكة أبوزعبل برباعية ويصعد لترقى القليوبية 

شباب القناطر 2003 يهزم سكة أبوزعبل برباعية ويصعد لترقى القليوبية 

كتب -مسعد مجاهد

واصل فريق شباب القناطر مواليد 2003 بقيادة مدربه عصام مصطفى المدرب العام أمين عادل فى مواصلة الإنتصارات وتحقيق النتائج الطيبه بالفوز على فريق سكة حديد ابو زعبل برباعية نظيفه فى المباراة التى دارت بينهم أمس على ملعب القناطر ضمن ختام مباريات الجوله الاخيره من مسابقة دورى منطقة القليوبية.

نجح عصام مصطفى المدير الفنى لأبناء نادى القناطر فى تحقيق المعادلة الصعبة واعتلاء قمة المجموعة الأولى برصيد 25 نقطة، إحصائية أبناء القناطر فى الفوز بثمانية لقاءات وتعادل واحد وهزيمة واحدة ليصعد لدورة ترقى القطاعات بجدارة .

الجدير بالذكر أن لاعبى فريق شباب القناطر سجلوا 30 هدف فى مرمى الخصم واستقبل شباكهم 10 أهداف، وهو أعلى وأكبر معدل تهديفى لفرق المجموعه الأولى .

عبر أمين عادل المدرب العام لفريق شباب القناطر مواليد 2003، عن سعادته البالغة وفرحتة الكبيرة بالفوز الكبير على فريق سكة حديد ابو زعبل بأربعة اهداف نظيفه واحتلال صدارة المجموعة ، وأكد أن لاعبى القناطر كانوا على قدر المسؤولية ونجحوا فى إنجاز المهمه بشكل متميز .

وقال أمين عادل نحن قدمنا افضل المستويات والنتائج الطيبه التى إعادة هيبة قطاع الناشئين لمكانتة الطبيعية ، ونحن نمتلك عناصر عديدة من اللاعبين المتميزين أصحاب المهارات والمواهب الخاصه لديهم إمكانيه التعامل مع المباريات داخل وخارج الديار بالفوز وصناعة وإحراز الأهداف.

واختتم عصام مصطفى من خلال حديثه لملاعب بلدنا عبر الهاتف المحمول، سوف نطوى هذه المرحله، وعلينا الإلتزام والاستعداد الجديد للمرحلة القادمة وهى الأهم، خلال مشاركة الفريق فى دورة ترقى القطاعات .

وفى الختام وجه عصام مصطفى كلمة شكر لمجلس الإدارة برئاسة الحاج محمود غريب وجماهير القناطر الأوفياء على الدعم المادي والمعنوي والمساندة المستمرة في كافة المباريات الرسميه، ونأمل أن نحقق وطموحاتهم ونحصد البطوله ونصعد إلى دورى القطاعات.

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