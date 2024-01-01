قلوب من حديد
كتب فرج احمد فرج
هل تجمد القب واصبح من حديد وليس به دما ولحم ..وهل وصل الجبن والخوف والتخاذل وقتلت الانسانية امام الابادة الجماعية وطمس هوية شعب بأكمله وحشر الملايين من ابناء غزة في مناطق عازلة فرضتها عليهم ألة الحرب الاميريكية بأيد برابرة العصر في اسرائيل بلأسوار عالية في كاونتونات ومحاصرتها بالدبابات ووسائل القنص لكل ما هو متحرك .. تم بعد محاصرتهم بعد عملية التهجير القسري وتقسيم قطاع غزة وتمزيق ارضه لجذاذ بعد تدمير كل البنية الاساسية للقطاع ومحو مبانيه لقرابة 75 في المائة من المباني والدور واصبح تقريبا سكانها يعيشون بلا مأوي في الخلاء حتي حشروا لمحور فلادليفيا علي حدود مصر مع القطاع وحرمانهم من كافة وسائل العيش في العراء دون ساتر لريح او برد او مطر واصبح التغير الديموغرافي والسكاني واقع لا فرار منه وخلق جيل من الاطفال بلا عائل ولا بيت وسيدات بلا ازواج فرضتها محرقة النازية الجديدة لجيش الاحتلال عليهم .